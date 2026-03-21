Psi koji se ne linjaju i ne smrde: Popis najboljih pasmina s kojima ćete imati čišći dom

Potraga za savršenim četveronožnim prijateljem koji neće ostavljati tragove dlaka po namještaju ili onog koji neće širiti specifičan miris u domu česta je tema među ljubiteljima pasa. Tema o psima koji se ne linjajuj i ne smrde posebno je važna onima koji žive u stanovima ili pate od alergija. Ovakve vrste se ponekad nazivaju i hipoalergeni psi.

Iako možda zvuči nerealno da se neki pas ne linja, zaista postoje takve pasmine.

Kako objašnjavaju stručnjaci, biološka tajna pasa koji se "ne linjaju" leži u specifičnom ciklusu rasta dlake.

Dok većina pasa ima krzno s poddlakom koja sezonski ispada, određene pasmine imaju dlaku koja raste kontinuirano, slično ljudskoj kosi, te ostaje zarobljena u kovrčama umjesto da pada na pod. Nerijetko su i psi koji se ne linjaju također i psi koji ne smrde.

Odsustvo neugodnog mirisa kod ovih pasmina povezano je s manjom proizvodnjom sebuma, prirodne kožne masnoće, te izostankom guste poddlake koja često zadržava vlagu i bakterije.

Stoga ako patite od alergija ili jednostavno želite čišći dom, u nastavku donosimo pregled najpopularnijih pasmina koje karakterizira minimalno linjanje i izostanak mirisa.

Popis pasmina koje se ne linjaju i ne smrde

Mnogi ljubitelji životinja godinama odgađaju odluku o nabavci kućnog ljubimca upravo zbog straha od alergijskih reakcija na dlaku ili zahtjevnog održavanja higijene u stanu.

Srećom, postoje pasmine čija specifična struktura dlake smanjuje širenje alergena i eliminira onaj karakterističan miris koji često prati boravak psa u zatvorenom prostoru.

Takvi psi idealni su suputnici za stanovanje jer omogućuju suživot s ljubimcem bez svakodnevne borbe s nakupinama dlaka na namještaju i tepisima.

1. Pudla

Pudla se smatra zlatnim standardom za vlasnike koji traže čistoću, a njezina gusta, kovrčava vuna gotovo se uopće ne linja i rijetkost je da je morate skupljati po stanu.

Osim što su poznate po svom elegantnom izgledu i prepoznatljivim frizurama, pudle su jedna od najinteligentnijih pasmina na svijetu, izrazito odane i lako ih je dresirati.

Budući da nemaju klasičan "pseći miris", idealne su za suživot u malim prostorima, no zahtijevaju redovito profesionalno šišanje kako bi se spriječilo petljanje mrtve dlake.

2. Kovrčavi bišon

Ovaj mali bijeli pas izgleda poput mekane plišane igračke, a njegovo svilenkasto i kovrčavo krzno zadržava perut i odumrlu dlaku unutar kovrča. Bišoni su veseli, razigrani i izrazito društveni psi koji se izvrsno slažu s djecom i drugim kućnim ljubimcima.

Veterinari ističu da su gotovo potpuno bez mirisa, pod uvjetom da im se redovito održava higijena lica i područja oko očiju, gdje se mogu nakupljati tragovi suza.

3. Portugalski vodeni pas

Ova srednje velika pasmina ima snažno, mišićavo tijelo prekriveno gustom, vodootpornom dlakom koja može biti u obliku kovrča ili valova. Poznati su kao izrazito energični, inteligentni i hrabri psi koji obožavaju vodu i fizičku aktivnost.

Njihova dlaka nema poddlaku, što ih čini izvrsnim izborom za alergičare jer se ne linjaju, a zbog specifične strukture krzna ne razvijaju težak miris čak ni nakon boravka na otvorenom.

4. Mekodlaki pšenični terijer

Prepoznatljiv po svojoj boji zrele pšenice, ovaj terijer ima jednostruku, meku i valovitu dlaku koja se minimalno linja. Za razliku od većine terijera koji znaju biti tvrdoglavi, pšenični terijer je nešto mekšeg karaktera, izuzetno je prijateljski nastrojen i privržen obitelji.

Iako se ne linjaju i nemaju miris, njihova svilenkasta dlaka zahtijeva svakodnevno četkanje kako bi ostala čista i bez čvorova u kojima bi se mogla nakupljati nečistoća.

5. Lagotto Romagnolo

Talijanske "pse za tartufe" krase guste, vunene kovrče koje prekrivaju cijelo tijelo, uključujući i glavu.

Ovo je radna pasmina, vrlo fokusirana, mirna i odana, a fizičkim izgledom podsjećaju na plišane igračke.

Njihovo krzno se ne linja, a miris im je neutralan, no stručnjaci napominju da ih je potrebno redovito šišati jer im dlaka raste i unutar ušnih kanala, što zahtijeva dodatnu pažnju.

Koliko često prati pse?

Iako se ranije navedene pasmine ne linjaju u uobičajenom smislu, one ipak mogu imati neugodan miris ako se ne provodi dobra higijena. Odnosno, čak i pasmine pasa koje se ne linjaju mogu razviti neugodan miris ako se ne vodi računa o općem zdravlju.

Na miris psa utječe nekoliko ključnih faktora:

Zdravlje zubi i desni - često je izvor neugodnog mirisa zapravo loš zadah uzrokovan kamencem

Njega ušiju - upale uha, posebno kod pasmina s preklopljenim ušima, mogu uzrokovati vrlo intenzivan miris

Prehrana - kvalitetni sastojci u hrani smanjuju izlučivanje masnoća kroz kožu i ublažavaju miris stolice i tijela

Analne žlijezde - ako se žlijezde ne prazne prirodno, to može postati izvor izrazito jakog mirisa

Kada je riječ o kupanju, veterinari savjetuju umjerenost. Pse koji se ne linjaju preporučuje se kupati jednom mjesečno ili svakih šest tjedana uz korištenje blagih, namjenskih šampona.

Prečesto pranje može isušiti kožu i uništiti prirodnu barijeru, što paradoksalno može dovesti do pojačanog lučenja masnoća i neugodnijeg mirisa.

Redovito četkanje je, s druge strane, apsolutno neophodno jer uklanja mrtvu dlaku koja bi inače mogla postati podloga za razvoj bakterija.