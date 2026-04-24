Produženo primirje Izraela i Libanona. Papa opet komentirao rat

Papa Lav XIV. u četvrtak je oštro osudio ubijanje prosvjednika u Iranu, nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna prozvao da nije govorio o tome dok je istupao protiv rata SAD-a i Izraela s Iranom.

Lav je tijekom leta za Rim nakon turneje po Africi osudio smrt „tolikog broja” civila u ratu i izrazio žaljenje zbog toga što su propali mirovni pregovori između SAD-a i Irana.

„Osuđujem sve nepravedne postupke. Osuđujem oduzimanje ljudskih života”, rekao je Papa odgovarajući na novinarsko pitanje o izvješćima da je Iran ubio tisuće prosvjednika.

„Kada režim, kada država donosi odluke kojima nepravedno oduzima živote drugih ljudi, onda je to očito nešto što treba osuditi”, kazao je.

