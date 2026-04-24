56. dan rata
Produženo primirje Izraela i Libanona. Papa opet komentirao rat
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna.
Primirje, postignuto nakon razgovora između veleposlanika dviju zemalja u Washingtonu prošli tjedan, a koje istječe u nedjelju, donijelo je značajno smanjenje nasilja. Napadi su se, međutim, nastavili u južnom Libanonu, gdje su izraelske trupe zauzele samoproglašenu tampon zonu.Hezbollah, kojeg podržava Iran, tvrdi da ima pravo oduprijeti se okupacijskim snagama.
06:57
prije 4 min.
Papa komentirao rat
Papa Lav XIV. u četvrtak je oštro osudio ubijanje prosvjednika u Iranu, nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump prošlog tjedna prozvao da nije govorio o tome dok je istupao protiv rata SAD-a i Izraela s Iranom.
Lav je tijekom leta za Rim nakon turneje po Africi osudio smrt „tolikog broja” civila u ratu i izrazio žaljenje zbog toga što su propali mirovni pregovori između SAD-a i Irana.
„Osuđujem sve nepravedne postupke. Osuđujem oduzimanje ljudskih života”, rekao je Papa odgovarajući na novinarsko pitanje o izvješćima da je Iran ubio tisuće prosvjednika.
„Kada režim, kada država donosi odluke kojima nepravedno oduzima živote drugih ljudi, onda je to očito nešto što treba osuditi”, kazao je.
06:50
prije 11 min.
Izrael: Primirje u Libanonu „nije 100%“
Primirje u Libanonu „nije 100%“, kaže izraelski veleposlanik pri UN-u
Izraelski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima izjavio je da primirje u Libanonu, za koje je Donald Trump u četvrtak objavio da je produljeno za tri tjedna, „nije 100%“.
U intervjuu za CNN, Danny Danon rekao je da nije siguran hoće li primirje u potpunosti zaustaviti sukob između Izraela i skupine Hezbollah koju podupire Iran, a koja djeluje u Libanonu.
„Libanonska vlada nema kontrolu nad Hezbollahom“, rekao je Danon.
„Hezbollah ispaljuje rakete pokušavajući sabotirati primirje. A Izrael mora uzvratiti.
„Svaki put kada vidimo prijetnju, poduzimamo akciju.“, prenosi SkyNews.
06:48
prije 14 min.
Gotovo 2500 ljudi ubijeno je u Libanonu
Izraelska vojska u četvrtak je izjavila da je ubila dvije naoružane osobe u južnom Libanonu nakon što ih je identificirala kako se približavaju vojnicima i predstavljaju ono što je opisala kao neposrednu prijetnju. Srijeda je bila najsmrtonosniji dan u Libanonu od stupanja na snagu primirja 16. travnja.Među poginulima u izraelskim napadima bila je i libanonska novinarka Amal Khalil, prema visokom libanonskom vojnom dužnosniku i njezinom poslodavcu, novinama Al-Akhbar.Hezbollah je rekao da je u srijedu izveo četiri operacije u južnom Libanonu kao odgovor na izraelske napade.
Gotovo 2500 ljudi ubijeno je u Libanonu otkako je Izrael krenuo u ofenzivu nakon napada Hezbollaha 2. ožujka, prema libanonskim vlastima.
06:47
prije 14 min.
Trump objavio primirje i najavio novi sastanak
Trump objavio primirje i najavio novi sastanak
"Sastanak je prošao vrlo dobro!" napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Trump, koji je nakratko prisustvovao sastanku izraelske i libanonske delegacije u Bijeloj kući, naglasio je da će Sjedinjene Države surađivati s Libanonom kako bi mu pomogle u zaštiti od libanonske militantne skupine Hezbollah.
Trump je također nagovijestio nadolazeći sastanak u Sjedinjenim Državama između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i libanonskog predsjednika Josepha Aouna.
