Vuksanović: Kina je ozbiljno profitirala od ponašanja SAD-a

"Postoji logika Hladnog rata, i negdje smo i dalje zarobljeni. Možda ne mi na zapadnom Balkanu, nego više tradicionalne elite na Zapadu. Oni su i dalje fiksirane na logiku da postoje zemlje koje se pridržavaju određenog vrijednosnog sistema, i one koje ga se ne pridržavaju. Zato postoji logika fiksnog savezništva - postojimo mi i postoje oni", rekao je.