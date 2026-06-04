globalne promjene
Vuksanović: Kina je ozbiljno profitirala od ponašanja SAD-a
Vuk Vuksanović, predavač na King Collegeu u Londonu, gostovao je kod naše Hanan Nanić u N1 Studiju uživo i komentirao ulogu Kine u aktualnom međunarodnom poretku.
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"Postoji logika Hladnog rata, i negdje smo i dalje zarobljeni. Možda ne mi na zapadnom Balkanu, nego više tradicionalne elite na Zapadu. Oni su i dalje fiksirane na logiku da postoje zemlje koje se pridržavaju određenog vrijednosnog sistema, i one koje ga se ne pridržavaju. Zato postoji logika fiksnog savezništva - postojimo mi i postoje oni", rekao je.
Dodao je da nije pitanje da postoje alternativni centri moći, da Kina i Rusija nisu u onako slabom stanju u kakvom su bile 1990-ih godina. Naveo je da postoje i sile u usponu, poput Indije, ali i regionalne sile poput Turske ili Irana.
"Nije samo pitanje da imamo više igrača, nego za razliku od originalnog Hladnog rata, savezništva više nisu tako fiksna. Države mogu istovremenu surađivati, nadmetati se, balansirati. Taj rigidni, moralno-ideološki ostatak hladnoratovskog razmišljanja je nešto što prilično distorzivno oblikuje razmišljanje elita zapadnih zemalja kad je u pitanju međunarodna politika", rekao je.
Veliki problem zapadnih društava je, kaže, što imamo elite koje intelektualno, moralno i temperamentom nisu pogodne za svijet koji je pred nama i koji se još uvijek oblikuje i razvija.
"S druge strane, kinesko vodstvo je puno manje opterećeno ideološkim dogmama, pragmatično je. Način na koji Kina postupa nije uvijek bio moralan, ni bezopasan za manje države, ali uvijek je bila strateški sofisticirana. Mi imamo elite koje su i dalje u obrascu hladnoratovskom razmišljanju, koji se svodi na princip uzmi ili ostavi", pojasnio je.
Kinezi, dodaje, još uvijek razumiju logiku strategije i što znači pregovarati čak i s neistomišljenicima. "Njima pogoduje sve što su vidjeli od Trumpove i Bidenove administracije, gdje u očima onih zemalja koje nisu američki saveznici Kina nastupa kao pragmatička, zdravorazumska sila, dok su SAD aj nepredvidljivi, potencijalno destruktivni partner. Možemo reći da je Kina ozbiljno profitirala od ponašanja SAD-a", istaknuo je.
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