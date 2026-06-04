Picula kritizirao incident u Crnoj Gori: "Skupina huligana trebala je tko zna što napraviti"

"Jučer je to bila kriza sa slanjem jedne skupine huligana koji su trebali tko zna što ovdje u Crnoj Gori napraviti. Prije par godina je bio upad paravojnih skupina na sjever Kosova gdje je bilo ljudskih žrtava. Ili podrška notornom secesionistu u BiH, Miloradu Dodiku. Dakle, Srbija ostaje žarišna točka otpora EU integracijama. Ta koncepcija 'srpskog sveta' koji vlast promovira nije nimalo kompatibilna s procesom europskih integracija", poručio je Picula.