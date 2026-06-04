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istraga u tijeku

Pretukli muškarca usred dana kod Arena Centra i strpali ga u prtljažnik: Svi su privedeni

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N1 Info
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04. lip. 2026. 20:50
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Arena Centar
Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Zagrebačka policija potvrdila je da je upoznata sa slučajem te da je zaprimila i snimku incidenta.

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Policija istražuje incident koji se dogodio ispred zagrebačkog Arena Centra, gdje su četvorica muškaraca fizički napala jednog muškarca te ga, prema iskazima svjedoka, silom ugurala u prtljažnik automobila, pišu 24sata.

'Udarali su ga, a zatim ga ubacili u gepek i odvezli se prema Lidlu. Policija je vrlo brzo stigla na mjesto događaja. Koliko sam vidjela, jedan prolaznik uspio je zapisati registracijsku oznaku',  ispričala je svjedokinja. Na snimci koju su objavila 24sata vidi se napad, muškarac koji doziva pomoć dok ga napadači odvlače. Napadači su ga potom ugurali u prtljažnik i udaljili se.

Zagrebačka policija potvrdila je da je upoznata sa slučajem te da je zaprimila i snimku incidenta. Ubrzo nakon događaja policijski službenici priveli su četvoricu osumnjičenih muškaraca, koji se sada nalaze pod nadzorom policije, dok je oštećeni muškarac prevezen na liječenje u KBC Zagreb. Kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja još uvijek traje. 

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