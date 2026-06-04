Pretukli muškarca usred dana kod Arena Centra i strpali ga u prtljažnik: Svi su privedeni

'Udarali su ga, a zatim ga ubacili u gepek i odvezli se prema Lidlu. Policija je vrlo brzo stigla na mjesto događaja. Koliko sam vidjela, jedan prolaznik uspio je zapisati registracijsku oznaku', ispričala je svjedokinja. Na snimci koju su objavila 24sata vidi se napad, muškarac koji doziva pomoć dok ga napadači odvlače. Napadači su ga potom ugurali u prtljažnik i udaljili se.