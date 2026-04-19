Odakle im “dojave”? Kako su “insajderi” zaradili milijarde kladeći se na smrt Hamneija i Trumpove tajne dogovore

Izvještaj koji je objavio The Guardian razotkriva mračnu stranu modernog ratovanja: uspon online platformi za predviđanje poput Polymarketa i Kalshija, gdje se nepoznati igrači klade na termine raketnih napada, atentate i diplomatske poteze. Analiza pokazuje da su određeni trgovci ostvarili astronomske profite zahvaljujući tempiranju oklada koje je statistički nemoguće bez insajderskih informacija iz samih vrhova vojski i vlada.
Dok svijet strahuje od Trećeg svjetskog rata, na digitalnim burzama odvija se “Divlji zapad” gdje se profit mjeri stotinama milijuna dolara.
Ubojstvo Hamneija kao “dobitni listić”
Najskandalozniji primjer insajderskog trgovanja dogodio se neposredno prije atentata na iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija.
Korisnik pod pseudonimom “Magamyman” zaradio je više od 550.000 dolara kladeći se da će Hamnei pasti s vlasti samo nekoliko trenutaka prije nego što su ga izraelske snage eliminirale.
Kriptoanalitičari su identificirali još šest sumnjivih računa koji su na istoj vijesti podijelili 1,2 milijuna dolara.
Trumpov X kao stroj za novac
Još jedan frapantan podatak odnosi se na 7. travnja 2026. godine. Dok je Trump javno prijetio da će “cijela civilizacija umrijeti” ako Iran ne otvori Hormuški tjesnac, na tržištima nafte događalo se nešto suprotno:
Trgovci su uložili 950 milijuna dolara kladeći se da će cijena nafte pasti. Samo nekoliko sati kasnije, Trump je na Truth Socialu objavio primirje, što je odmah srušilo cijene nafte i donijelo neviđen profit onima koji su “znali” što će predsjednik napisati.
Sličan scenarij zabilježen je i u ožujku, kada je uloženo 580 milijuna dolara svega 15 minuta prije Trumpove objave o “produktivnim razgovorima”.
Rat kao “Divlji zapad” bez kontrole
Stručnjaci sa Sveučilišta Columbia i UCLA upozoravaju da je ovo nova faza korupcije. Za razliku od klasičnih burzi, klađenje putem blockchaina omogućuje anonimnost, što regulatorima poput CFTC-a (pod Trumpovom upravom) otežava posao.
“Ovo je faza Divljeg zapada. Ljudi zarađuju na vojnim tajnama, a to može dovesti do situacije u kojoj se ratovi namjerno izazivaju ili produžuju zbog financijskih dobitaka”, upozoravaju analitičari.
Tko zapravo trguje informacijama?
Odakle im “dojave”? Kako su “insajderi” zaradili milijarde kladeći se na smrt Hamneija i Trumpove tajne dogovore Iako Bijela kuća tvrdi da federalni službenici podliježu etičkim smjernicama, dvostranačka skupina u Kongresu hitno traži zakon kojim bi se članovima vlade i vojnom vrhu zabranilo sudjelovanje na tržištima predviđanja. Sumnja pada na visoke dužnosnike koji imaju pristup informacijama o kretanju trupa ili predsjednikovim planovima prije nego što oni postanu javni.
Analiza pokazuje da skupina “informiranih trgovaca” ima stopu uspješnosti od nevjerojatnih 70 %, ostvarivši profit od 143 milijuna dolara na događajima koji su za ostatak svijeta bili potpuno nepredvidivi.
