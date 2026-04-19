Odakle im “dojave”? Kako su “insajderi” zaradili milijarde kladeći se na smrt Hamneija i Trumpove tajne dogovore Iako Bijela kuća tvrdi da federalni službenici podliježu etičkim smjernicama, dvostranačka skupina u Kongresu hitno traži zakon kojim bi se članovima vlade i vojnom vrhu zabranilo sudjelovanje na tržištima predviđanja. Sumnja pada na visoke dužnosnike koji imaju pristup informacijama o kretanju trupa ili predsjednikovim planovima prije nego što oni postanu javni.