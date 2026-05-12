Nakon Islanda još jedna europska zemlja razmatra ulazak u EU: "Moramo biti spremni"

Norveška i Island imaju sličan odnos s Europskom unijom – duboko su integrirani u jedinstveno tržište, ali nisu punopravne članice, što mnogim građanima odgovara. No ako bi Reykjavik krenuo prema Bruxellesu, to bi moglo ozbiljno promijeniti postojeće trgovinske i institucionalne odnose te dodatno izolirati Oslo u njegovu sadašnjem položaju. Norveški zagovornici ulaska u EU smatraju da je to rijetka prilika.