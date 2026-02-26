Oglas

uskoro referendum

Visoki troškovi i rat: Zašto Island ponovno razmatra EU?

author
Hina
|
26. velj. 2026. 08:09
afp, Kristrun Frostadottir
Terje Pedersen / NTB / AFP

Island će u nadolazećim mjesecima održati referendum o pridruživanju Europskoj uniji, izjavila je premijerka Kristrun Frostadottir na konferenciji za novinare u Poljskoj.

"Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci radit ćemo na pripremi referenduma o mogućem ponovnom otvaranju pristupnih pregovora s Europskom unijom", rekla je nakon sastanka s poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

Reykjavik je 2013. godine odustao od pregovora o članstvu u EU nakon četiri godine pregovora, ali porast troškova života i rat u Ukrajini koji se posljednjih godina vodi ponovno su probudili interes otočne nacije za pridruživanje bloku, pokazale su ankete.

Island je dio šengenskog područja kao jedna od četiri države koje nisu članice Europske unije, a također je jedna od zemalja osnivačica NATO saveza 1949.

Teme
island

