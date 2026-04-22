Odnosi između Rima i Moskve napeti su zbog snažne potpore Giorgije Meloni Ukrajini u borbi protiv ruske invazije.
Italija je pozvala ruskog veleposlanika u Rimu nakon što je jedan ruski televizijski voditelj iznio niz uvreda na račun premijerke Giorgije Meloni, izjavio je u utorak talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani.
Prema talijanskim medijima, voditelj Vladimir Solovjov rekao je na ruskoj televiziji na talijanskom jeziku da je Meloni „sramota za ljudski rod“, „divlja zvijer“, „certificirani idiot“ i „zločesta mala žena“.
Zatim je, prešavši na ruski, rekao da je „ta Meloni fašističko stvorenje koje je izdalo svoje birače“, dodajući da je „čak izdala i Trumpa“, prenosi Euronews.
Ruski veleposlanik pozvan na razgovor
Tajani je na platformi X objavio da je „pozvao ruskog veleposlanika Alekseja Paramonova u Ministarstvo vanjskih poslova kako bi službeno prosvjedovao zbog iznimno ozbiljnih i uvredljivih izjava televizijskog voditelja“.
Čak su i oporbene stranke u Italiji osudile komentare ruskog voditelja.
Čelnik oporbenog Pokreta pet zvjezdica Giuseppe Conte osudio je uvrede kao „neizrecive“, dok je Mariastella Gelmini iz stranke Noi Moderati izjave nazvala neprihvatljivima.
Neprihvatljive seksističke uvrede
„Ruski televizijski voditelj, glasnogovornik stajališta Kremlja, iznio je neprihvatljive seksističke optužbe na račun Giorgije Meloni. Još jednom želimo podsjetiti ruski režim da oni koji vrijeđaju predstavnike talijanskih institucija vrijeđaju cijelu državu i to ne prihvaćamo“, rekla je tajnica Demokratske stranke Elly Schlein.
Barbara Floridia, predsjednica nadzornog odbora RAI-ja, naglasila je da osobne uvrede nisu legitiman alat političke kritike te da Italija neće biti zastrašena ruskom propagandom.
Odnosi između Rima i Moskve napeti su zbog snažne potpore Meloni Ukrajini, dok su se njezini nekada prijateljski odnosi s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom pogoršali nakon što je branila papu Lava XIV. od verbalnih napada američkog predsjednika.
Prošlog tjedna Trump je uputio oštre kritike Meloni, jednoj od svojih glavnih europskih saveznica, zbog njezine nespremnosti da se pridruži ratu protiv Irana.
„Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti, ali bio sam u krivu“, rekao je u intervjuu za talijanski dnevnik Corriere della Sera.
„Neprihvatljiva je jer joj ne smeta da Iran ima nuklearno oružje i raznio bi Italiju za dvije minute kad bi imao priliku.“
