Donald Trump – problem iz pakla za Giorgiu Meloni

Donald Trump ponovno je doveo Giorgiu Meloni u nezgodnu situaciju u ponedjeljak, no ovaj put mu je uzvratila.
Talijanska premijerka i dugogodišnja Trumpova saveznica uputila je svoju prvu izravnu kritiku američkom predsjedniku otkako je ponovno izabran 2024., pokušavajući pritom zadržati podršku svoje tradicionalno katoličke biračke baze.
Američki predsjednik tijekom vikenda napao je papu Lava XIV. - koji se profilirao kao snažan moralni kritičar američko-izraelskog rata u Iranu, osuđujući ga kao besmislen i pozivajući na mir - čime su mjeseci tinjajućih napetosti između Bijele kuće i Pape izbili na površinu, piš
"Smatram izjave predsjednika Trumpa o Svetom Ocu neprihvatljivima”, rekla je Meloni u priopćenju u ponedjeljak.
"Papa je poglavar Katoličke Crkve i ispravno je i primjereno da poziva na mir i osuđuje sve oblike rata.”
Trumpov istup stavio je talijanske desne političare pod pritisak da brane Svetog Oca, s obzirom na to da njihovi birači kombiniraju nacionalni konzervativizam i snažnu privrženost katoličkoj tradiciji.
Potpredsjednik vlade i čelnik krajnje desne Lige Matteo Salvini, dugogodišnji Trumpov pristaša, bio je osobito glasan u ponedjeljak, rekavši za lokalnu televiziju Telelombardia da "ako netko marljivo radi na pitanju mira i rješavanju sukoba, onda je to papa Lav”.
"Napadati Papu, simbol mira i duhovnog vodiča milijardi katolika, ne čini se ni korisnim ni pametnim”, dodao je.
Meloni je u početku bila opreznija, razapeta između odanosti Trumpu na globalnoj političkoj sceni i uvažavanja vjerskog vođe koji ima moralni autoritet među konzervativnim biračima, dok se priprema za izbore 2027. No bila je prisiljena zauzeti stav kako je u ponedjeljak rastao pritisak javnosti i kritike oporbe, piše Politico.
Predsjednik Pokreta pet zvjezdica Giuseppe Conte osudio je Trumpove "neizrecive” napade na Facebooku i ismijao Meloni jer nije zauzela jasan stav unatoč svom deklariranom kršćanskom identitetu, podsjetivši na njezin stav o ratu u Iranu kao „ni osuditi ni podržati”.
Carlo Calenda, čelnik oporbene centrističke stranke Azione, ocijenio je da je premijerkino nebranjenje Pape "sramotno”. Rekao je da je to razotkrilo njezinu političku slabost te je optužio Meloni za podređenost Trumpu, uz tvrdnju da taj odnos Italiji nije donio nikakvu korist.
"Vlada još nije shvatila da je proruska, protrumpovska desnica postala toksična i osuđena na poraz”, rekao je Calenda za POLITICO.
Trump je već više od desetljeća dominantna figura koja oblikuje ton i smjer globalne desne politike. No od rata u Iranu njegova se percepcija sve više smatra toksičnom.
Melonini saveznici priznaju da su odnos s američkim predsjednikom i rat u Iranu odigrali ključnu ulogu u porazu njezina referenduma o ustavnim reformama prošlog mjeseca, dok je Viktor Orbán pretrpio težak poraz u Mađarskoj unatoč potpori Trumpove administracije.
U govoru u parlamentu prošlog tjedna talijanska premijerka pokušala je redefinirati svoju politiku distancirajući se od američkog predsjednika, navodeći primjere u kojima se s njim nije slagala — od Grenlanda do carina i Irana. U praksi se, međutim, često usklađivala s Trumpovim diplomatskim inicijativama i čak ga podržala za Nobelovu nagradu za mir.
Leo Goretti iz Talijanskog instituta za međunarodne odnose rekao je za POLITICO da bi politička cijena za Meloni mogla biti teško obuzdana.
"Melonina strategija dio je obrasca balansiranja između Trumpa i talijanskog javnog mnijenja, koje je sve nezadovoljnije percipiranom bliskošću vlade s Trumpovom administracijom”, rekao je.
Italija već osjeća ekonomske posljedice Trumpovih politika, a njegov napad na Papu - „simbol talijanske kulture i identiteta, nedodirljiv za većinu Talijana”, kako kaže Goretti - dodatno će pojačati nadzor nad njezinim odnosom s Washingtonom.
"Ovo je vrlo težak trenutak za vladu i nema šanse da iz njega izađe neokrznuta u očima javnosti”, rekao je.
