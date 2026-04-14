Donald Trump – problem iz pakla za Giorgiu Meloni

U govoru u parlamentu prošlog tjedna talijanska premijerka pokušala je redefinirati svoju politiku distancirajući se od američkog predsjednika, navodeći primjere u kojima se s njim nije slagala — od Grenlanda do carina i Irana. U praksi se, međutim, često usklađivala s Trumpovim diplomatskim inicijativama i čak ga podržala za Nobelovu nagradu za mir.