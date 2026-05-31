radikalno promijenili rat
Kako dronovi mijenjaju rat u Ukrajini? Akrap: "Više ne govorimo o frontovskom ratovanju, već o zoni smrti"
Dronovi su potpuno promijenili način ratovanja u sukobu između Rusije i Ukrajine, a klasične bojišnice praktički više ne postoje, upozorio je sigurnosni stručnjak Gordan Akrap. Ističe kako Ukrajina danas mjesečno koristi i do 20 tisuća besposadnih sustava te da je upravo tehnologija dronova radikalno promijenila tijek rata
Oglas
Gordan Akrap izjavio je za HRT kako su besposadni sustavi potpuno promijenili način ratovanja u sukobu između Rusije i Ukrajine, naglasivši da se više ne može govoriti o klasičnom frontovskom ratovanju.
Akrap, koji je i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman“, istaknuo je kako su razvoj tehnologije i ukrajinske sposobnosti u korištenju dronova stvorili novu realnost na bojištu.
"Više ne govorimo o frontovskom ratovanju, već o zoni smrti koja ovisi o dometu dronova i dužini optičkog kabela na koji su vezani kako ne bi došlo do elektroničkog ometanja", rekao je.
Naglasio je da besposadni sustavi danas nisu samo zračni, već i kopneni te pomorski. Kao primjer naveo je ukrajinske napade na rusku Crnomorsku flotu.
"Ukrajina je pokazala kako država bez ratne mornarice može praktički uništiti cijelu rusku crnomorsku flotu i potisnuti je od Krima", kazao je Akrap.
Prema njegovim riječima, Ukrajinci su posljednjih godina sustavno uništavali ruske protuzračne sustave i radarske položaje kako bi otvorili prostor za napade duboko unutar ruskog teritorija, uključujući područja oko Moskve i Sankt Peterburga.
'Prednost koju Rusija ima u veličini teritorija postala je njezina najveća slabost', rekao je.
Dodao je kako ukrajinski dronovi već dvije godine bez većih problema pogađaju ciljeve udaljene između 2000 i 2500 kilometara, uništavajući logističke, energetske i vojne objekte važne za ruske operacije.
Akrap procjenjuje da Ukrajina mjesečno koristi između 16 i 20 tisuća besposadnih autonomnih i poluautonomnih sustava u zraku i na moru.
"Što je više dronova, manje se troši ljudi", poručio je.
Ipak, upozorio je da učinkovitost dronova opada pri ruskim napadima duboko u ukrajinsku pozadinu jer je Ukrajina razvila snažnu elektroničku obranu koja, prema njegovim riječima, neutralizira oko 95 posto ruskih besposadnih sustava.
Komentirajući poruke iz Moskve o mogućem završetku rata, Akrap je rekao kako ih smatra pokušajem obmane.
"Rusija istodobno nastavlja snažne napade na Ukrajinu. To je prodavanje roga za svijeću", zaključio je
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas