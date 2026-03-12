Švicarska je privremeno zatvorila svoje veleposlanstvo u Teheranu zbog, kako su vlasti navele, sve većeg sigurnosnog rizika, priopćeno je u srijedu navečer.

Švicarska već desetljećima zastupa američke interese u Iranu. Američka vlada poručila je da “poštuje odluku švicarske vlade” te da je “duboko zahvalna na predanosti” veleposlanstva i njegova osoblja, objavilo je američko veleposlanstvo u Bernu. Dodali su da njihov rad “ostaje ključan za zaštitu američkih interesa i podršku građanima”.

Švicarska vlada priopćila je da će, u konzultaciji s uključenim zemljama, nastaviti održavati otvorenu komunikacijsku liniju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Švicarski veleposlanik u Teheranu i pet članova osoblja napustili su Iran kopnenim putem u srijedu i nalaze se na sigurnom izvan zemlje, priopćila je vlada. Dodaje se da će se vratiti u Teheran čim sigurnosna situacija to dopusti.

Švicarsko veleposlanstvo u Teheranu imalo je ulogu prenošenja poruka između SAD-a i Irana te je pružalo pomoć američkim državljanima u potrebi.