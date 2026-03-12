13. dan sukoba
FOTO, VIDEO / Naftni tankeri i luke u plamenu. Pogođena europska vojna baza
Trinaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana.
Iranski predsjednik Masud Pezeškian postavio je uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su Sjedinjene Države pobijedile u ratu protiv Irana, ali da će ostati u borbi kako bi dovršile posao.
08:59
prije 0 min.
Luksuzni neboder u Dubaiju oštećen u napadu
Sinoć su iranski napadi dronovima oštetili neboder u dubajskom Creek Harbouru, luksuznom području uz obalu sjeverno od centra grada, javlja Sky News.
08:57
prije 2 min.
Trump: Cijene se smanjuju
Cijene nafte ponovno rastu, nakon što su već porasle tijekom američko-izraelskog rata s Iranom.
No obraćajući se jučer svojim pristašama u Kentuckyju, američki predsjednik Donald Trump rekao je da će jučerašnja odluka 32 države o puštanju nafte iz strateških rezervi „znatno smanjiti cijene nafte“.
Ranije tijekom dana, tijekom posjeta jednoj tvrtki u Cincinnatiju, Trump je oscilacije u cijeni nafte nazvao „posljedicom rata“.
„Cijene se sada značajno smanjuju“, rekao je.
„Cijena nafte će pasti. To je jednostavno posljedica rata koja se događa. To se gotovo može predvidjeti. Rekao bih da je porasla malo manje nego što smo očekivali. Past će više nego što mi – nego što itko razumije.", piše BBC.
Kasnije je rekao da će SAD „vrlo pomno“ promatrati Hormuški tjesnac, dodajući:
„Tjesnac je u vrlo dobrom stanju. Uništili smo sve njihove brodove. Imaju nešto projektila, ali ne baš mnogo.“
08:54
prije 5 min.
Švicarska zatvorila veleposlanstvo
Švicarska je privremeno zatvorila svoje veleposlanstvo u Teheranu zbog, kako su vlasti navele, sve većeg sigurnosnog rizika, priopćeno je u srijedu navečer.
Švicarska već desetljećima zastupa američke interese u Iranu. Američka vlada poručila je da “poštuje odluku švicarske vlade” te da je “duboko zahvalna na predanosti” veleposlanstva i njegova osoblja, objavilo je američko veleposlanstvo u Bernu. Dodali su da njihov rad “ostaje ključan za zaštitu američkih interesa i podršku građanima”.
Švicarska vlada priopćila je da će, u konzultaciji s uključenim zemljama, nastaviti održavati otvorenu komunikacijsku liniju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
Švicarski veleposlanik u Teheranu i pet članova osoblja napustili su Iran kopnenim putem u srijedu i nalaze se na sigurnom izvan zemlje, priopćila je vlada. Dodaje se da će se vratiti u Teheran čim sigurnosna situacija to dopusti.
Švicarsko veleposlanstvo u Teheranu imalo je ulogu prenošenja poruka između SAD-a i Irana te je pružalo pomoć američkim državljanima u potrebi.
08:49
prije 10 min.
"SAD počinje razumjeti sustavnu ulogu ruske nafte i plina"
Ruski predsjednički izaslanik Kiril Dmitrijev izjavio je u četvrtak da je tijekom sastanka na Floridi s američkim sugovornicima razgovarao o važnosti ruske nafte.
„Danas mnoge zemlje, prije svega Sjedinjene Države, počinju bolje razumjeti ključnu, sustavnu ulogu ruske nafte i plina u osiguravanju stabilnosti globalnog gospodarstva, kao i neučinkovitost i destruktivnu prirodu sankcija protiv Rusije“, napisao je Dmitrijev na Telegramu.
Dmitrijevljeve izjave dolaze u trenutku kada su cijene nafte ponovno porasle iznad 100 dolara po barelu tijekom noćnog trgovanja, dok rat između SAD-a i Izraela s Iranom i dalje smanjuje globalne zalihe goriva, javlja CNN.
Zbog tog manjka, Sjedinjene Države su Indiji odobrile 30-dnevno izuzeće za kupnju ruske nafte, unatoč dugogodišnjem pritisku Donalda Trumpa na New Delhi da se odmakne od ruske nafte.
Dmitrijev je rekao da su on i predstavnici administracije Donalda Trumpa razgovarali o projektima koji bi mogli „doprinijeti obnovi rusko-američkih odnosa i rješavanju aktualne krize na globalnim energetskim tržištima“.
08:45
prije 14 min.
Iran postavlja mine duž ključne naftne rute. Koji su rizici?
Iran je možda slabije naoružan i ima manje financijskih sredstava od SAD-a i Izraela, ali ima jednu veliku prednost - kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.
Napadima na brodove koji plove tim uskim morskim prolazom Iran je praktički zatvorio rutu kroz koju prolazi petina svjetske opskrbe naftom. Sada je Teheran, prema izvješćima, postavio i mine u tjesnacu, dodatno odvraćajući brodove od pokušaja prolaska i označavajući novu eskalaciju rata.
Što Iran radi?
Posljednjih dana Iran je počeo postavljati nekoliko desetaka mina u tjesnacu, prema riječima dviju osoba upoznatih s američkim obavještajnim podacima. Miniranje zasad nije opsežno, ali Iran i dalje raspolaže s više od 80 do 90 posto svojih malih brodova i brodova za polaganje mina, rekao je jedan izvor za CNN, čime je opovrgnuo tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da Teheran „nema mornaricu”.
Više čitajte OVDJE.
08:17
prije 42 min.
Gori skladište goriva u Bahreinu
Video iz Nacionalnog komunikacijskog centra Bahreina prikazuje vatrogasce kako se bore s ogromnim plamenom u skladištu goriva u Muharraqu nakon iranskog napada.
Ranije je ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina priopćilo da su iranski napadi rano u četvrtak ciljali spremnike goriva u tom postrojenju u sjevernoj pokrajini kraljevine te upozorilo stanovnike u četiri obližnja grada i sela da ostanu u svojim domovima i zatvore prozore, javlja CNN.
08:09
prije 51 min.
Cijena nafte ponovno snažno raste
Cijene nafte tijekom noći ponovno su premašile razinu od 100 dolara po barelu.
Zašto? U osnovi, nijedan sudionik tržišta ne želi gledati slike gorućih brodova i skladišta, što je posljedica jučerašnjeg pojačavanja iranskih napada na ciljeve povezane s energetikom na Bliskom istoku.
U jednom od incidenata dva tankera za prijevoz goriva u iračkim vodama pogođena su eksplozivom napunjenim iranskim čamcima, prema navodima lokalnih sigurnosnih dužnosnika, javlja Sky News.
Nakon toga zatvorene su iračke naftne luke.
Ovi napadi zasjenili su vijest o rekordnom puštanju globalnih naftnih zaliha na tržište, čiji je cilj nadoknaditi manjak nastao zbog iranskog praktičnog zatvaranja pomorskog puta kroz Hormuški tjesnac.
Tržišni analitičari smatraju da je to dodatni dokaz da rat vjerojatno još nije ni blizu završetka, unatoč tvrdnjama Donalda Trumpa.
Referentna nafta Brent trenutačno je u vrlo nestabilnom trgovanju skuplja za više od 6 % i iznosi oko 98 dolara po barelu.
U ponedjeljak je dosegnula vrhunac od 118 dolara.
Daljnji razvoj situacije uvelike će ovisiti ne samo o vremenu završetka rata, nego i o brzini oporavka energetskog sektora Bliskog istoka.
Može se reći da će za potpuni oporavak biti potrebni mjeseci, kad god borbe prestale.
08:03
prije 57 min.
Irak obustavio rad naftnih luka nakon napada na tankere
Iračke naftne luke potpuno su obustavile rad nakon iranskih napada na dva naftna tankera u iračkim vodama.
Operacije na iračkim naftnim terminalima u potpunosti su suspendirane, no komercijalne luke i dalje funkcioniraju, rekao je za Iračku novinsku agenciju u četvrtak Farhan al-Fartousi, glavni direktor Iračke lučke uprave.
Jedan član posade je poginuo, a 38 ih je spašeno s naftnih tankera koji su ostali u plamenu u Perzijskom zaljevu nakon što ih je pogodilo, kako se pretpostavlja, iransko pomorsko bespilotno plovilo.
Od srijede je zabilježeno šest napada na plovila u Perzijskom zaljevu, dok strateški važan morski prolaz Hormuški tjesnac postaje jedno od ključnih žarišta rata s Iranom, javlja CNN.
Iračka državna tvrtka za promet nafte SOMO priopćila je da incident „negativno utječe na sigurnost i gospodarstvo Iraka“.
08:02
prije 57 min.
Pogođena talijanska vojna baza
Talijanska vojna baza u iračkoj regiji Kurdistan pogođena je projektilom tijekom noći, objavilo je talijansko ministarstvo obrane na platformi X.
„Projektil je pogodio našu bazu u Erbilu. Među talijanskim osobljem nema poginulih ni ozlijeđenih. Svi su na sigurnom“, priopćilo je ministarstvo nešto poslije ponoći u četvrtak.
Vojno osoblje sklonilo se u bunker i svi su „dobro i na sigurnom“, rekao je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani u zasebnoj objavi.
„Snažno osuđujemo napad na talijansku bazu u Erbilu“, poručio je Tajani, prenosi CNN.
07:55
prije 1h
Osam poginulih u napadu na Bejrut
Jutros rano pogođen je automobil u Ramlet al Baydi, obalnom području Bejruta, javlja Sky News.
Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je poginulo osam osoba, a 31 osoba je ozlijeđena.
Ured za medije izraelske vojske rekao je za Associated Press da „nije upoznat” s napadom na toj lokaciji.
Izraelska vojska priopćila je da je pogodila južna predgrađa Bejruta, uporište milicije Hezbolah koju podupire Iran, kao odgovor na to što je ta skupina istodobno ispalila desetke raketa prema sjeveru Izraela.
Eksplozije su kasno jučer pogodile i grad, uzrokujući požare i guste stupove dima.
Riječ je o jednim od najžešćih sukoba između dviju strana otkako je rat počeo.
