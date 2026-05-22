Kolinda Grabar-Kitarović: Trump je sasvim u pravu kad kaže da smo se švercali

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović komentirala je za RTL situaciju na Baltiku, gdje već tri dana u zračni prostor baltičkih zemalja ulaze dronovi.
"Dovoljno je da se negdje ispali određeni projektil sruši neki civilni zrakoplov ili vojni zrakoplov da dođe do eskalacije koje bi nepovratno vodilo u jedan širi rat", rekla je bivša predsjednica o tome čini li joj se izgledan sukob NATO saveza i Rusije.
Naglasila je da joj se nikako ne sviđaju ruske prijetnje da će krenuti u vojne akcije na Baltiku. "To je jedno vrlo osjetljivo područje zato što se nalazi između Kalinjingrada i same Rusije i nije ga tako lako braniti. Međutim, to je područje NATO saveza i Europske unije, svakako spada pod članak 5. NATO saveza, što znači da bi Rusija neprijateljskim činom na taj način izazvala i cijeli NATO savez da reagira", kazala je za RTL Danas.
Istaknula je da smo se već toliko navikli na eskalacije u Ukrajini i drugdje u svijetu, da više ne primjećujemo eskalaciju, jedna za drugom i kako se jedno područje povezuje s drugim."Stvari su se definitivno zakomplicirale i treba postupati vrlo razumno, vrlo oprezno da se ne bi ušlo u neku daljnju eskalaciju u kojoj bismo svi, ne samo zažalili, nego i ne bi mogli preokrenuti u konačnici", rekla je.
S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kaže, slaže se u jednoj stvari. "Ono s čime se moram složiti s predsjednikom Trumpom, to govorim već niz godina otkako sam bili predsjednica, čovjek je sasvim u pravu kad kaže da smo se švercali na američke snage i na američko oružje i da nismo održavali vlastita obećanja, ulaganja u obrambene sposobnosti, jer u konačnici svatko brani sam sebe i mi branimo sebe i ulaganje u obranu je ulaganje kao osiguranje", zaključila je za RTL bivša hrvatska predsjednica.
