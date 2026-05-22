Trump će ipak poslati 5.000 vojnika u Europu: "Ponosan sam podržati ovog predsjednika"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će poslati dodatnih 5.000 američkih vojnika u Poljsku.
Oglas
U objavi na Truth Socialu Trump je napisao: „Na temelju uspješnog izbora sadašnjeg predsjednika Poljske Karola Nawrockog, kojeg sam s ponosom podržao, i našeg odnosa s njim, zadovoljstvo mi je objaviti da će Sjedinjene Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku.“
Objava je stigla samo dva dana nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance rekao novinarima da je planirano raspoređivanje američkih snaga u toj istočnoeuropskoj zemlji odgođeno, piše Euronews.
Sjedinjene Države posljednjih mjeseci preispituju svoju vojnu prisutnost u Europi, uz sve veća nagađanja da bi Trumpova administracija mogla smanjiti broj američkih snaga na kontinentu.
Reagirajući na objavu u objavi na platformi X, poljski predsjednik Karol Nawrocki zahvalio je Trumpu na njegovom „prijateljstvu“ i poručio da će nastaviti „čuvati poljsko-američki savez“, nazvavši ga „važnim stupom sigurnosti za svaki poljski dom i cijelu Europu“.
„Sigurnost Poljske i poljskih građana moj je glavni prioritet“, dodao je.
Trump se sastao s Nawrockim, koji je preuzeo dužnost u ljeto 2025., u Bijeloj kući u rujnu, gdje je američki predsjednik govorio o mogućnosti povećanja američke vojne prisutnosti u Poljskoj.
Pišući na platformi X, zamjenik premijera i ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz rekao je da Trumpova odluka o slanju dodatnih vojnika „potvrđuje da su poljsko-američki odnosi vrlo snažni“ te da je „Poljska uzoran i čvrst saveznik“.
„Dobro je da se zajedno borimo za temeljna pitanja sigurnosti naše domovine. To je dužnost koja se pretvara u učinkovitost“, dodao je.
Uoči sjednice vlade u utorak, poljski premijer Donald Tusk naglasio je da vlada „pokušava dobiti informacije i utjecati na odluke naših američkih saveznika“.
„Naši američki saveznici moraju razumjeti koliko je bliska i vrlo dobro koordinirana suradnja važna sa stajališta sigurnosti Poljske, Europe, Sjedinjenih Država i globalnog poretka, uključujući prisutnost američkih vojnika u Poljskoj“, rekao je Tusk.
Trenutačno je u Poljskoj raspoređeno oko 10.000 američkih vojnika.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas