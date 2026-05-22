snimljene letjelicom Psyche
FOTO / NASA objavila jedinstvene fotografije Marsa
NASA-ova svemirska letjelica koja putuje prema neobičnom metalnom asteroidu nedavno je izvela strateški prelet pokraj Marsa, a njezine kamere pritom su zabilježile rijedak pogled na crveni planet.
Misija Psyche, lansirana u listopadu 2023., putuje prema Asteroidu 16 Psyche, koji se nalazi u vanjskom dijelu glavnog asteroidnog pojasa između orbita Marsa i Jupitera.
Ovaj svemirski kamen nikada nije promatran izbliza, no opažanja teleskopima sa Zemlje i iz svemira otkrivaju da ima intrigantnu, reflektirajuću metalnu površinu. Znanstvenici sumnjaju da bi veliki metalni asteroid mogao biti izložena jezgra ranog planetarnog tijela, slično najdubljim slojevima planeta poput Zemlje, Marsa, Merkura i Venere, piše Ashley Strickland za CNN.
No putovanje do tog svemirskog tijela vrlo je dugo. Letjelica će prijeći 2,2 milijarde milja (3,6 milijardi kilometara), a dolazak do Psyche procjenjuje se 2029. godine.
Kako bi uštedjeli gorivo, pojačali solarno-električni pogonski sustav letjelice i prilagodili njezinu putanju, planeri misije uključili su prelet Marsa tijekom putovanja. Dok je letjelica 15. svibnja prolazila pokraj crvenog planeta, Marsova gravitacija djelovala je poput prirodne praćke, povećavajući brzinu Psyche i usmjeravajući je izravno prema asteroidu.
„Potvrdili smo da je Mars letjelici dao ubrzanje od 1.000 milja na sat te promijenio njezinu orbitalnu ravninu za oko 1 stupanj u odnosu na Sunce”, rekao je Don Han, voditelj navigacije misije Psyche u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon (JPL) u Pasadeni u Kaliforniji. „Sada smo na putanji za dolazak do asteroida Psyche tijekom ljeta 2029.”
Tijekom preleta, Psyche se približila na svega 2.864 milje (4.609 kilometara) od površine crvenog planeta. Sa svim uključenim znanstvenim instrumentima i kamerama, letjelica je odradila probnu misiju za trenutak kada stigne do asteroida — i pritom snimila spektakularne fotografije koje prikazuju jedinstvene poglede na Mars.
Rijedak pogled na Mars
U danima prije najbližeg prolaska pokraj Marsa, letjelica se približavala pod velikim kutom, što je omogućilo jedinstvenu perspektivu Crvenog planeta kao osvijetljenog polumjeseca.
„Tanki srp tijekom prilaska i gotovo ‘puni Mars’ nakon prolaska pružaju priliku timu za snimanje ne samo za izvrsna kalibracijska opažanja, nego i za jednostavno prekrasne fotografije”, rekao je Jim Bell, voditelj slikovnog instrumenta misije Psyche na Državnom sveučilištu Arizona, uoči preleta.
Kako se Psyche približavala, njezine kamere snimale su noćne i dnevne dijelove različitih regija planeta, uključujući područje južnog pola te tragove prašine koje vjetar raznosi preko površinskih kratera.
Bell je rekao da su instrumenti za snimanje na letjelici zabilježili tisuće fotografija.
Kalibracija Psycheinih kamera i instrumenata na cilju poput Marsa prije susreta s metalnim asteroidom ključna je kako bi se osiguralo da sve funkcionira prema očekivanjima u svemirskom okruženju, dodao je Bell.
Nakon dolaska do asteroida Psyche u kolovozu 2029., letjelica će ući u orbitu koja će se mijenjati po visini kako bi u potpunosti mapirala svemirski kamen.
Ako instrumenti letjelice prikupe podatke koji upućuju na to da je Psyche nekoć bila metalna jezgra drevnog planetarnog tijela, asteroid bi mogao pružiti dosad nezabilježen uvid u unutrašnjost planeta poput Marsa i Zemlje.
