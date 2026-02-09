Oglas

tijekom obuke

Srušio se južnokorejski vojni zrakoplov, dvoje mrtvih

Hina
|
09. velj. 2026. 07:09
pad helikoptera u južnoj koreji
YONHAP NEWS AGENCY via REUTERS

Jurišni helikopter južnokorejske vojske AH-1S Cobra srušio se u ponedjeljak tijekom trenažnog leta u sjevernoj županiji Gapyeong, pri čemu su poginula oba člana posade, priopćila je vojska.

Helikopter se srušio nešto nakon 11 sati po lokalnom vremenu, a uzrok nesreće zasad nije poznat, navodi se u priopćenju.

Dvojica članova posade prevezena su u obližnje bolnice, no kasnije su proglašeni mrtvima.

Vojska je nakon nesreće obustavila sve letove helikoptera AH-1S te osnovala tim za hitne intervencije koji će istražiti uzrok pada.

Prema navodima vojske, obuka je uključivala uvježbavanje postupaka prisilnog slijetanja bez gašenja motora.

Teme
južna koreja pad vojnog helikoptera vojni helikopter

