Nobilo: Samo su dva slučaja u kojima bi se moglo razgovarati o uvođenju doživotne kazne zatvora

U Hrvatskoj je trenutačno najduža kazna zatvora 40 godina, odnosno 50 objedinjeno za više kaznenih djela.
Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je da će njegovo ministarstvo predložiti izmjene Kaznenog zakona kojima bi se omogućilo uvođenje doživotnog zatvora. Takva kazna mogla bi se izricati za najteža kaznena djela učinjena pod posebno teškim okolnostima ili kao jedinstvena kazna za više počinjenih kaznenih djela.
Trenutačno je najduža kazna 40 godina, odnosno 50 kao objedinjena za više kaznenih djela. Posljednja takva izrečena je ubojici iz OŠ Prečko, koji je za sva pojedinačna kaznena djela dobio ukupno 218 godina zatvora, objedinjeno u 50 godina.
Pitanje izricanja dužih kazni od dosadašnjih postavilo se u javnosti nakon ubojstva drniškog maturanta, kada se pokazalo da je njegov ubojica, 50-godišnji Kristijan Aleksić, opasni recidivist, ranije već osuđivan za ubojstvo s izrečenom obveznom mjerom psihijatrijskog liječenja radi utvrđenog trajnog teškog poremećaja osobnosti.
Gubi se smisao kazne
Odvjetnik Anto Nobilo za Dnevnik.hr kaže da je uvođenje doživotne kazne komplicirana stvar. Prije svega, postavlja se pitanje smisla takve kazne, odnosno ispunjava li se cilj zatvorske kazne za počinitelja.
"Uvođenje doživotne kazne zatvora nije opravdano u najvišem broju slučajeva prema ciljevima izricanja kazne jer se gubi smisao kazne", kaže Nobilo. "Osuđenik ako zna da neće nikada izaći na slobodu, on gubi motivaciju za rehabilitaciju, da se ponaša primjereno i time se gubi smisao kažnjavanja, a smisao kazne je preodgoj te slanje poruke građanima o počinjenju kaznenog djela."
Nobilo smatra kako su samo dva slučaja u kojima bi se moglo razgovarati o uvođenju doživotne kazne zatvora. "To je Srđan Mlađan i ovaj sada slučaj, no to je premali uzorak da bi se na temelju toga mogla donijeti odluka." Hoće li do te odluke doći, kaže, ovisit će o političkoj volji, zaključuje odvjetnik.
