Bijela kuća objavila sliku Trumpa s pingvinom

Bijela kuća /X

Bijela kuća objavila je sliku na kojoj je američki predsjednik Donald Trump prikazan kako hoda kroz snijeg u društvu pingvina.

Pingvin nosi američku zastavu, dok se u daljini može uočiti grenlandska zastava.

Treba napomentu, pingvina nema na Arktiku. Pingvini obitavaju na južnoj hemisferi - na Antarktici i južnim dijelovima Južne Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026