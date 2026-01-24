Bijela kuća objavila sliku Trumpa s pingvinom

Bijela kuća objavila je sliku na kojoj je američki predsjednik Donald Trump prikazan kako hoda kroz snijeg u društvu pingvina.
Pingvin nosi američku zastavu, dok se u daljini može uočiti grenlandska zastava.
Treba napomentu, pingvina nema na Arktiku. Pingvini obitavaju na južnoj hemisferi - na Antarktici i južnim dijelovima Južne Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda.
Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026
