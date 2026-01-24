Oglas

detalj im je promaknuo

Bijela kuća objavila sliku Trumpa s pingvinom

author
N1 Info
|
24. sij. 2026. 08:30
Bijela kuća
Bijela kuća /X

Bijela kuća objavila je sliku na kojoj je američki predsjednik Donald Trump prikazan kako hoda kroz snijeg u društvu pingvina.

Pingvin nosi američku zastavu, dok se u daljini može uočiti grenlandska zastava.

Treba napomentu, pingvina nema na Arktiku. Pingvini obitavaju na južnoj hemisferi - na Antarktici i južnim dijelovima Južne Amerike, Afrike, Australije i Novog Zelanda.

Teme
Bijela kuća Donald Trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

