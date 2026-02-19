FOTO / Trumpovo zdravlje izaziva sve više upitnika: Kamere su zabilježile detalj koji jako zabrinjava

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao u središtu pozornosti nakon što su ga fotoreporteri sinoć u Bijeloj kući snimili s vidljivim modricama na desnoj ruci, koje su bile prekrivene debelim slojem šminke.
Oglas
Na fotografijama se primjećuje kako vene probijaju kroz puder, a promijenjena boja kože ubrzo je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Neovisni novinar Aaron Rupar napisao je na platformi X da je riječ o "najizraženijoj diskoloraciji" koju je dosad vidio, dok su se brojni korisnici pitali koliko je rukovanja potrebno da bi se pojavili takvi tragovi.
Iz Bijele kuće, međutim, ponavljaju ranije izneseno objašnjenje. Glasnogovornica Karoline Leavitt istaknula je da se predsjednik svakodnevno susreće i rukuje s više građana nego ijedan njegov prethodnik te da su vidljivi tragovi na ruci posljedica intenzivnog javnog rasporeda i čestih kontakata.
Slične promjene na ruci nisu zabilježene prvi put. Tijekom proteklog tjedna Trump je u više navrata viđen s nanesenom šminkom na tom dijelu ruke, a promatrači su primijetili i da je djelovao iscrpljeno za vrijeme govora člana svojeg kabineta Leeja Zeldina.
Trump, 79-godišnjak i najstarija osoba koja je stupila na predsjedničku dužnost, i ranije je bio suočen sa spekulacijama o svom zdravstvenom stanju. Ipak, iz njegova tima kontinuirano poručuju da je predsjednik dobrog zdravlja i potpuno usredotočen na obavljanje svojih obveza.
Unatoč službenim porukama kojima se umanjuje značaj fotografija, one su ponovno potaknule nagađanja u javnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas