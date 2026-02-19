Oglas

TEŠKO SE SKRIVA

FOTO / Trumpovo zdravlje izaziva sve više upitnika: Kamere su zabilježile detalj koji jako zabrinjava

author
N1 Info
|
19. velj. 2026. 07:46
Donald Trump
Getty Images via AFP / NATHAN HOWARD

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao u središtu pozornosti nakon što su ga fotoreporteri sinoć u Bijeloj kući snimili s vidljivim modricama na desnoj ruci, koje su bile prekrivene debelim slojem šminke.

Oglas

Na fotografijama se primjećuje kako vene probijaju kroz puder, a promijenjena boja kože ubrzo je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Neovisni novinar Aaron Rupar napisao je na platformi X da je riječ o "najizraženijoj diskoloraciji" koju je dosad vidio, dok su se brojni korisnici pitali koliko je rukovanja potrebno da bi se pojavili takvi tragovi.

Iz Bijele kuće, međutim, ponavljaju ranije izneseno objašnjenje. Glasnogovornica Karoline Leavitt istaknula je da se predsjednik svakodnevno susreće i rukuje s više građana nego ijedan njegov prethodnik te da su vidljivi tragovi na ruci posljedica intenzivnog javnog rasporeda i čestih kontakata.

Donald Trump, ruka
AFP / SAUL LOEB

Slične promjene na ruci nisu zabilježene prvi put. Tijekom proteklog tjedna Trump je u više navrata viđen s nanesenom šminkom na tom dijelu ruke, a promatrači su primijetili i da je djelovao iscrpljeno za vrijeme govora člana svojeg kabineta Leeja Zeldina.

Trump, 79-godišnjak i najstarija osoba koja je stupila na predsjedničku dužnost, i ranije je bio suočen sa spekulacijama o svom zdravstvenom stanju. Ipak, iz njegova tima kontinuirano poručuju da je predsjednik dobrog zdravlja i potpuno usredotočen na obavljanje svojih obveza.

Unatoč službenim porukama kojima se umanjuje značaj fotografija, one su ponovno potaknule nagađanja u javnosti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Donald Trump bolest ruke zdravlje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ