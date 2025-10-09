Oglas

U Walter Reed

Trump u petak ide na redoviti liječnički pregled

Hina
09. lis. 2025. 06:41
Donald Trump
SAUL LOEB / AFP

Američki predsjednik Donald Trump u petak će obaviti "godišnji rutinski liječnički pregled" u vojnoj bolnici Walter Reed kod Washingtona, najavila je u srijedu u priopćenju njegova glasnogovornica Karoline Leavitt.

Trump (79) je u travnju prošao pregled nakon kojega je rekao da je "izvrsnog zdravlja".

Bijela kuća objavila je u srpnju da Trump, najstariji predsjednik ikada izabran u SAD-u, ima vensku insufijenciju, problem otežanog vraćanja krvi iz nogu prema srcu.

Tada je Karoline Leavitt odgovorila i na nagađanja o mogućem zdravstvenom problemu republikanskog predsjednika, nakon objave fotografija koje prikazuju modrice na njegovoj ruci.

Rekla je da je to rezultat "čestih rukovanja" i uzimanja aspirina, "kao dijela standardne terapije za prevenciju kardiovaskularnih bolesti".

Donald Trump ne pije alkohol i ne puši, ali i ne skriva sklonost gaziranim pićima i lancima brze hrane.

"Predsjednik Trump odmah toga (liječničkog pregleda) razmatra odlazak na Bliski istok", rekla je Leavitt.

Trump je najavio da bi tijekom vikenda mogao otputovati na bliskoistočne mirovne pregovore između pregovarača Izraela i militantne skupine Hamas koji traju već nekoliko dana u egipatskom Šarm-el-Šeiku.

Teme
donald trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
