VIDEO / Što je sporo usisavanje – i funkcionira li?

Iako se čini manje kao trend, a više kao ispravan način, ljudi na društvenim mrežama otkrili su "sporo usisavanje". Umjesto da brzo pređu preko svih tepiha, oni polako čiste sve. Riječ je samo o usisavanju, ali sporom.
Zagovornici sporog usisavanja tvrde da ono učinkovitije uklanja prljavštinu, čime tepisi ostaju dulje čistima, a alergeni u zraku pod kontrolom. Većina videozapisa završava na isti način - pokazivanjem odjeljaka za prašinu uređaja napunjenih do vrha. Iako se videozapisi sporog usisavanja objavljuju na društvenim mrežama od 2021., ova metoda je nedavnoponovno doživjela procvat.
Jedan TikTok video iz ožujka pregledan je više od 13 milijuna puta, istog mjeseca kada su globalni rezultati pretraživanja na Googleu za "sporo usisavanje" dosegli vrhunac. Kreatorica sadržaja Amy Coulston dijeli savjete za čišćenje i budžetiranje sa svojih 94 tisuće pratitelja na TikToku i mislila je da bi joj tehnika mogla pomoći da manje usisava, piše Guardian.
Otkad je kupila vlastitu kuću i ima pse "jako se usredotočila" na održavanje kuće čistom. Sporom metodom, Coulston je primijetila da joj je tepih svjetliji i bolje miriše. Sad polako usisava tepih u spavaćoj sobi i dnevnoj sobi jednom tjedno.
"Tepih nije neuništiva stvar"
Iako sporo usisavanje može izazvati druge spore, svjesne ili čak dosadne pristupe svakodnevnom životu, to nije slučaj za Coulston. "Moji psi se užasno boje usisavača... i napadaju ga", kaže. Koliko sporo Coulston usisava? Na svakom malom dijelu provodi oko 20 do 30 sekundi, što je ukupno udvostručilo njezino ukupno vrijeme usisavanja.
Adrian Lini, stručnjak za male kućanske aparate u australskoj grupi za zaštitu potrošača Choice, kaže: "Većina ljudi vjerojatno bi mogla usporiti usisavanje. Kako bi pokupili i uklonili prljavštinu, usisavače treba koristiti blažim tempom".
Sean Stanley, voditelj operacija u Butler Carpet Cleaningu u Sydneyu, slaže se. Ako polako usisavate, glava usisavača može pravilno protresti vlakna u tepihu, otpuštajući suhe čestice kako bi se mogle usisati. "Zapravo je prilično jednostavno", naglasio je.
No, Lini upozorava da sporo i prečesto usisavanje može dovesti do oštećenja tepiha. Ljudi na internetu pokazuju "ludu količinu" prašine koju su pokupili, kaže Lini. Ali, postoji velika vjerojatnost da je većina tih vlakana sa samog tepiha. Usisavači su dizajnirani da protresu tepihe, pa ako se prečesto sporo usisava, tepih bi se mogao istrošiti i brže pokvariti. "Tepih nije neuništiva stvar", kaže Lini.
Nekoliko savjeta
Kako biste maksimalno iskoristili vrijeme, Stanley i Lini imaju nekoliko općih savjeta za usisavanje. Preporučuju usisavanje u oba smjera vlakana tepiha. To pomiče vlakna tako da se prljavština ne gura samo na vrh ili se dublje ne ugrađuje.
Stanley također kaže da je važno održavati usisavač čistim, posebno filter, za maksimalno usisavanje.
Lini kaže da je najbolje što ljudi mogu učiniti kako bi održali svoje tepihe čistima da uopće ne unesu prljavštinu, što uključuje i skidanje cipela u kući. "Bez obzira koliko je usisavač dobar, on može dogurati samo do određene točke", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare