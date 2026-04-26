Najpametnije pasmine pasa: Idealne za djecu, uz malo vježbe lako će naučiti sve trikove

Svi vlasnici pasa zasigurno su u svom životu barem jednom ostali u šoku oko toga koliko je njihov pas pametan i koliko ih dobro sluša. Upravo pitanje o tome koje su najpametnije pasmine pasa već desetljećima zaokuplja pažnju veterinara, etologa i stručnjaka za ponašanje životinja. Zanimljivost u svemu tomu je što se ta inteligencija jako teško mjeri jedinstvenim mjerilom jer uključuje brojne faktore.

Neki od faktora, odnosno, kategorija koje se gledaju kada se promatra pseća inteligencija su radna inteligencija, sposobnost rješavanja problema, socijalna kognicija te inhibicijska kontrola.

Najnovija istraživanja, poput onih provedenih na Sveučilištu u Helsinkiju 2022. godine, koristila su seriju kognitivnih testova pod nazivom smartDOG kako bi se utvrdilo kako različite pasmine procesuiraju informacije.

Rezultati ovih studija pružaju objektivan uvid u biološke i neurološke prednosti određenih pasmina koje ih svrstavaju u sam vrh životinjskog svijeta.

Stoga zaista postoje najpametnije pasmine pasa, čak i kad se ovoliko faktora uzme u obzir.

Najpametnije pasmine pasa na svijetu

U nastavku donosimo popis najpametnijih pasmina pasa, malo o njihovim karakteristikama i što ih točno čini tako posebnima.

1. Belgijski ovčar Malinois

Dugo se smatralo da je ljestvica inteligencije nepromjenjiva, no novija znanstvena istraživanja stavila su belgijskog ovčara Malinoisa na sam vrh prema ukupnim kognitivnim sposobnostima.

Ova pasmina nije samo radni pas, već biće s iznimno razvijenom sposobnošću interpretacije ljudskih namjera i gesti. Njihova prednost leži u kombinaciji visoke razine fokusa i sposobnosti da kontroliraju vlastite impulse, što je u znanstvenim krugovima poznato kao inhibicijska kontrola.

Belgijski ovčari spadaju u najpametnije pasmine pasa jer su pokazali najbolje rezultate u testovima razumijevanja ljudskih gesti i pokazivanja smjera.

Uz to se ističu u rješavanju logičkih problema koji zahtijevaju odmak od trenutnog impulsa radi ostvarenja cilja.

Također, znanstveno su ocijenjeni kao pasmina s najvišim stupnjem kognitivne kontrole u nepredvidivim situacijama, odnosno, njihov mozak procesira vizualne podražaje brže od većine drugih radnih pasmina.

2. Border Collie

Border collie ostaje zlatni standard kada se govori o instinktivnoj inteligenciji i brzini učenja novih naredbi. Inače kada i pomislimo na najpametnije pasmine pasa, border collie je uvijek pri vrhu liste.

Prema istraživanjima dr. Stanleya Corena, ova pasmina posjeduje neurološki sklop koji im omogućuje gotovo trenutačnu sinkronizaciju s vodičem. Njihova radna inteligencija nije samo rezultat dresure, već biološke predispozicije za fokusirano promatranje i analizu kretanja u prostoru.

To bi značilo da ova pametna pasmina ima predispozicije razumijevanja i radne inteligencije koja se samo usavršava dodatnom dresurom.

Border collieji imaju sposobnost naučiti potpuno novu naredbu u manje od pet ponavljanja. Postotak točnosti pri izvršavanju naučenih naredbi kod ove pasmine iznosi visokih 95%.

Uz to, posjeduju specifičan vizualni fokus koji im omogućuje procesiranje velike količine informacija u kratkom vremenu. Njihova inteligencija se klasificira kao visoko specijalizirana za rad s ljudima i stokom.

3. Pudla

Iako ih šira javnost često doživljava kao pse koji su više za vizualan efekt nego dresuru, veterinarski etolozi pudle svrstavaju među najinteligentnije predatore.

Pudlice, iako na prvi dojam nježne, zapravo su suprotnost tomu.

Njihova ključna snaga je adaptivna inteligencija, odnosno sposobnost da samostalno rješavaju problem bez intervencije čovjeka. Pudle su izuzetno vješte u generalizaciji naučenog, što znači da pravila koja nauče u jednom kontekstu s lakoćom primjenjuju u potpuno novim situacijama.

Svrstavaju se među najpametnije pasmine pasa jer su među najboljim pasminama u kategoriji samostalnog rješavanja problema u okolišu. Uz to pokazuju visoku razinu znatiželje i istraživačkog ponašanja, što je odlika visoko razvijenog neokorteksa.

Također, jedna su od rijetkih pasmina koja pokazuje sposobnost apstraktnog razmišljanja pri savladavanju prepreka.

4. Njemački ovčar

Ovčari odavno imaju reputaciju pametnih pasa, a u toj kategoriji poseban je i njemački ovčar.

To je pasmina koja najbolje demonstrira ono što znanstvenici nazivaju socijalnom kognicijom i sposobnošću filtriranja informacija. Njihova inteligencija nije usmjerena samo na izvršavanje zadataka, već na stalnu procjenu okoline i prepoznavanje potencijalnih ugroza. Ova biološka sposobnost zahtijeva kompleksne funkcije mozga koje omogućuju psu da razlikuje benigno ponašanje od stvarne prijetnje bez prethodne naredbe.

Zbog toga su ovi psi odlični "psi čuvari".

Ovu pasminu pasa karakterizira visoko razvijena sposobnost procjene situacije i samostalnog donošenja odluka o obrani. Imaju iznimno razvijen socijalni senzorij koji im omogućuje prepoznavanje finih promjena u ljudskim emocijama.

Uvršteni su u vrh ljestvice zbog svoje svestranosti u policijskim, medicinskim i spasilačkim službama. Njihov kognitivni sustav omogućuje im dugotrajnu koncentraciju čak i u uvjetima velike buke i stresa.

5. Zlatni retriver

Zlatni retriveri u veterinarskim istraživanjima često postižu vrhunske rezultate u kategoriji socijalne inteligencije. Čest su odabir brojnih kućanstava zbog njihove inteligencije i blage naravi.

Njihova sposobnost nije usmjerena isključivo na rješavanje mehaničkih problema, već na duboko razumijevanje ljudskih socijalnih znakova i emocionalnih stanja. Ovo je razlog zašto se zlatni retriveri često koriste kao psi vodiči za osobe s poteškoćama.

Prema kognitivnim testovima, ova pasmina pokazuje iznadprosječnu razinu empatijske kognicije, što ih čini idealnim za terapijske svrhe.

U najpametnije pasmine pasa spadaju i zato što posjeduju visoko razvijenu sposobnost "čitanja" ljudskih lica i tona glasa, što se klasificira kao adaptivna socijalna inteligencija. U testovima radne poslušnosti dosljedno se nalaze u prvih pet pasmina, s postotkom točnosti izvršavanja naredbi od preko 90%.

Karakterizira ih visoka razina motivacije za udovoljavanjem vodiču, što olakšava proces učenja kompleksnih radnji. Biološki su predisponirani za dugotrajno pamćenje asocijacija između verbalnih naredbi i vizualnih signala.

6. Doberman

Doberman se u stručnoj literaturi ističe kao pasmina s iznimno brzim sinaptičkim odgovorom na vanjske podražaje. Njihova inteligencija je evolucijski i selekcijski oblikovana za zaštitu i obranu, što zahtijeva sposobnost brzog procjenjivanja situacije i razlikovanja prijatelja od neprijatelja.

Veterinari naglašavaju njihovu sposobnost strateškog razmišljanja u prostoru te se svrstavaju u skupinu pasa koji mogu naučiti novu naredbu u manje od pet ponavljanja.

Dobermani kao jedna od najpametnijih pasmina pasa imaju izuzetno razvijenu radnu memoriju, što im omogućuje pamćenje kompleksnih patrolnih ruta i identifikaciju stranaca.

Pokazuju visoku razinu budnosti i sposobnost zadržavanja fokusa na zadatku unatoč brojnim distrakcijama u okolini. Njihova kognitivna struktura omogućuje im brzu tranziciju iz stanja mirovanja u stanje visoke operativne spremnosti.

7. Papillon ili patuljasti kontinentalni španijel

Iako minijaturnog rasta, papillon se u kinološkim i veterinarskim krugovima smatra "velikim psom u malom tijelu" zbog svoje iznimne radne inteligencije.

Prema ljestvicama kognicije, oni su jedina mala pasmina koja se dosljedno nalazi u top 10 najpametnijih pasa na svijetu.

Njihova inteligencija je primarno analitička i usmjerena na rješavanje problema. Pokazuju iznenađujuću razinu spretnosti i razumijevanja fizikalnih prepreka, što ih čini vrhunskim natjecateljima.

Imaju sposobnost učenja trikova i kompleksnih ponašanja brzinom koja parira border collieju. No, za razliku od mnogih malih pasmina, papillon pokazuje visoku razinu mentalne stabilnosti i otpornosti na stres tijekom učenja.

Najpametnije pasmine pasa i izazovi koji idu uz njih

Imati pametnog psa je odlična stvar i zbog zaštite i suživota, ali i zbog mogućnosti koje imate s tim psom. Međutim, oosjedovanje iznimno inteligentne pasmine sa sobom nosi specifične medicinske i bihevioralne odgovornosti koje vlasnici moraju poznavati.

Ako se odlučite na nabavljanje jedne od ovih pasmina pasa ili ih već imate najvažnija stvar koju morate znati je da vaš pas zahtijeva jako puno posla. Mozak ovih pasa zahtijeva stalnu neurološku stimulaciju, a nedostatak iste može dovesti do ozbiljnih fizioloških promjena.

Veterinarski stručnjaci često upozoravaju na neuroze koje se javljaju kod "pametnih" pasa koji nemaju adekvatne kognitivne izazove. Odnosno, visoka inteligencija povećava rizik od razvoja opsesivno-kompulzivnih poremećaja (OCD) kod pasa.

Tako je dokazano da psi poput malinoisa ili border collieja mogu razviti destruktivna ponašanja ako njihova mentalna energija nije kanalizirana kroz rad. Dokaz tomu je korelacija između kognitivne dosade i povećane razine kortizola (hormona stresa) u krvi psa.

Da bi se takve situacije spriječile, nužan je i važan čest i redovit mentalni trening. To poboljšava kognitivno zdravlje psa i može odgoditi pojavu sindroma kognitivne disfunkcije u starijoj dobi.

Inteligencija psa zahtijeva angažman i razumijevanje njegovih bioloških potreba. Svaka od ovih pasmina predstavlja vrhunac evolucijskog i selektivnog razvoja koji ih čini idealnim, ali i zahtjevnim partnerima u svakodnevnom životu.

Može li se pas istrenirati da bude pametan?

Oni psi koji možda ne spadaju u najpametnije pasmine pasa također mogu postići visoke razine razumijevanja i poslušnosti te ispunjavanja zadataka.

Poboljšanje inteligencije kod pasa u veterinarskoj se znanosti naziva kognitivno obogaćivanje.

Prema istraživanjima objavljenima u časopisima poput Journal of Veterinary Behavior i studijama dr. Gregoryja Bernsa koji koristi MRI za snimanje mozga pasa, mozak psa je plastičan organ koji se razvija kroz nove sinaptičke veze kada je izložen izazovima.

Odnosno, ako vaš pas i ne spada među najpametnije pasmine pasa, možete mu pomoći treningom. Međutim, ako vaš pas spada u tu kategoriju, ovakvi treninzi su nužni i trebaju se provoditi redovito kako bi pas ostao zdrav.

U nastavku donosimo najbolje vježbe i metode treninga.

Trening "oblikovanja"

Ova metoda temelji se na principima operantnog uvjetovanja koje je popularizirao B.F. Skinner, a u kinologiji dodatno razradila Karen Pryor. Za razliku od klasičnog učenja gdje vodite psa, kod oblikovanja pas mora samostalno "zaključiti" što se od njega traži. Ovaj proces aktivira prefrontalni korteks i potiče kreativno rješavanje problema.

Pas se nagrađuje za svaki mali pomak prema željenom cilju, primjerice dodirivanje novog predmeta. Tako se potiče samostalna inicijativa psa bez verbalnih instrukcija vlasnika u početnoj fazi.

Ova vježba poboljšava fokus i uči psa da aktivno razmišlja o svojim postupcima kako bi došao do nagrade. Znanstveno je dokazano da psi učeni ovom metodom brže generaliziraju nove zadatke u budućnosti.

Diskriminacija mirisa i predmeta

Istraživanja dr. Alexandere Horowitz s Barnard Collegea potvrđuju da je njuh primarni kognitivni alat psa. Vježbe koje uključuju diskriminaciju ili razlikovanje mirisa ili imena predmeta izravno stimuliraju olfaktorni režanj i radnu memoriju. Poznati primjer je pas Chaser, pasmina border collie, koji je kroz ovakav trening naučio imena preko 1000 predmeta. Vježba započinje učenjem imena dva različita predmeta, nakon čega pas mora donijeti točno imenovani predmet iz hrpe.

Nakon toga se postupno uvodi razlikovanje specifičnih mirisa, primjerice lavanda i kamilica, skrivanjem izvora mirisa u prostoru. Ova aktivnost smanjuje razinu kortizola jer pas koristi prirodne instinkte u kontroliranom okruženju. Također, ova vježba potiče razvoj neuroplastičnosti kroz stalno proširivanje "vokabulara" mirisa i pojmova.

Interaktivne slagalice

Prema konceptu contrafreeloading, odnosno fenomena gdje životinje preferiraju raditi za hranu nego je dobiti besplatno, korištenje slagalica poboljšava adaptivnu inteligenciju.

Studije pokazuju da psi koji koriste interaktivne hranilice pokazuju manju razinu anksioznosti i veću upornost u rješavanju problema. Za ovo se koriste igračke koje zahtijevaju rotaciju, guranje ili povlačenje poluga kako bi se oslobodila hrana. Ovime se razvija se fina motorika i koordinacija šapa i njuške, što je povezano s motornim dijelom korteksa.

Slagalice treba mijenjati svakih nekoliko tjedana kako bi se izbjegla automatizacija i održala kognitivna stimulacija. Veterinari preporučuju ovaj tip hranjenja za sprječavanje kognitivne disfunkcije i pseće demencije kod starijih pasa.

Trening inhibicije impulsa

Inhibicijska kontrola jedna je od najvažnijih komponenti pseće kognicije. Vježbe poput "ostani" kada stoje ispred zdjelice s hranom ili prekidanja igre na signal uče psa da potisne primarni nagon radi dugoročne nagrade.

Vježba se izvodi tako da pas mora zadržati mirnoću unatoč distrakcijama poput bacanja loptice ili prolaska drugog psa. Ovim vježbama se poboljšava komunikacija između emocionalnog dijela mozga i kognitivnog dijela koji donosi odluke.

Pas ovako razvija emocionalnu otpornost i bolju kontrolu nad frustracijom. Dokazano je da psi s boljom inhibicijskom kontrolom rjeđe pokazuju reaktivnost i agresiju na terenu.

Pseća inteligencija kompleksan je pojam koji obuhvaća radnu memoriju, sposobnost rješavanja problema i socijalnu kogniciju, pri čemu pasmine poput belgijskog ovčara i border collieja postavljaju visoke standarde.

Istraživanja potvrđuju da mozak pasa posjeduje značajnu plastičnost, što omogućuje razvoj kognitivnih sposobnosti kroz sustavne treninge i mentalne izazove neovisno o pasmini. Ipak, vlasnici iznimno inteligentnih pasa moraju biti svjesni odgovornosti, jer nedostatak stimulacije može dovesti do stresa i ozbiljnih bihevioralnih poremećaja.

Razumijevanje bioloških potreba i kognitivnog potencijala psa ključno je za zdrav suživot i dugovječnost njihovih mentalnih funkcija.