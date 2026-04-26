Oglas

OHRABRIO SE

Kralj Charles ipak putuje u posjet SAD-u unatoč pucnjavi u Washingtonu

author
Hina
|
26. tra. 2026. 21:46
kralj Charles
REUTERS / Temilade Adelaja

Državni posjet britanskog kralja Charles Sjedinjenim Državama odvit će se kako je i planirano u ponedjeljak unatoč pucnjavi na večeri u Bijeloj kući na kojoj je prisustvovao i Donald Trump, objavila je u nedjelju Buckinghamska palača nakon razgovora s američkim dužnosnicima.

Oglas

Kralj Charles i kraljica Camilla trebali bi stići u ponedjeljak u četverodnevni državni posjet, no pojavila su se pitanja nakon što je muškarac zapucao na osoblje u blizini večere dopisnika Bijele kuće u subotu, zbog čega su agenti tajne službe brzo izveli Trumpa iz dvorane.

Karlo i njegova supruga Camilla također su privatno kontaktirali Trumpa i njegovu suprugu - prvu damu Melaniju Trump - kako bi izrazili žaljenje zbog incidenta, rekao je izvor iz palače.

Američke vlasti vjeruju da je pucnjavom vjerojatno ciljan predsjednik i dužnosnici njegove administracije, prema riječima američkog državnog odvjetnika Todda Blanchea.

Blanche je također rekao da je uvjeren da će Charles biti siguran tijekom ovotjednog posjeta SAD-u.

Četverodnevni put, koji će također uključivati privatni sastanak s Trumpom i obraćanje Kongresu kojim se obilježava 250 godina američke nezavisnosti, trebao bi učvrstiti zategnute odnose SAD i Velike Britanije uslijed razilaženja u mišljenju po pitanju rata u Iranu.

Teme
donald trump kralj charles pucnjava trump sad velika britanija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ