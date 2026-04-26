Kralj Charles ipak putuje u posjet SAD-u unatoč pucnjavi u Washingtonu

Državni posjet britanskog kralja Charles Sjedinjenim Državama odvit će se kako je i planirano u ponedjeljak unatoč pucnjavi na večeri u Bijeloj kući na kojoj je prisustvovao i Donald Trump, objavila je u nedjelju Buckinghamska palača nakon razgovora s američkim dužnosnicima.
Kralj Charles i kraljica Camilla trebali bi stići u ponedjeljak u četverodnevni državni posjet, no pojavila su se pitanja nakon što je muškarac zapucao na osoblje u blizini večere dopisnika Bijele kuće u subotu, zbog čega su agenti tajne službe brzo izveli Trumpa iz dvorane.
Karlo i njegova supruga Camilla također su privatno kontaktirali Trumpa i njegovu suprugu - prvu damu Melaniju Trump - kako bi izrazili žaljenje zbog incidenta, rekao je izvor iz palače.
Američke vlasti vjeruju da je pucnjavom vjerojatno ciljan predsjednik i dužnosnici njegove administracije, prema riječima američkog državnog odvjetnika Todda Blanchea.
Blanche je također rekao da je uvjeren da će Charles biti siguran tijekom ovotjednog posjeta SAD-u.
Četverodnevni put, koji će također uključivati privatni sastanak s Trumpom i obraćanje Kongresu kojim se obilježava 250 godina američke nezavisnosti, trebao bi učvrstiti zategnute odnose SAD i Velike Britanije uslijed razilaženja u mišljenju po pitanju rata u Iranu.
