Glavak odgovorila čelniku Zelenih koji kaže da postoji "ideološki otpor" solarnoj energiji u Hrvatskoj

"Prema podacima Eurostata, Hrvatska je u 2024. godini imala čak 58 posto električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora, čime se svrstava među vodeće države Europske unije, dok je prosjek EU iznosio oko 47 posto. Istodobno, Hrvatska snažno ubrzava razvoj solarne energije. Ukupni instalirani solarni kapacitet dosegnuo je više od 1,25 GW krajem 2025. godine, uz godišnji rast od oko 417 MW samo u jednoj godini, što predstavlja jedan od najbržih rasta u regiji. Još važnije, taj rast nije koncentriran samo na velike projekte, nego uključuje građane i gospodarstvo. Već krajem 2024. godine u Hrvatskoj je bilo više od 25.400 solarnih elektrana, a u prvoj polovici 2024. instalirano je dodatnih više od 5.500 sustava u kućanstvima i poduzećima", navodi se u priopćenju ureda zastupnice.