Rakić upozorila na ozbiljan propust nakon pucnjave u Washingtonu: "Da se ovo dogodilo, bila bi katastrofa"
Glamurozna večera dopisnika Bijele kuće u Washingtonu pretvorila se u kaos nakon što je naoružani napadač otvorio vatru u hotelu u kojem su se nalazili najviši američki dužnosnici, uključujući predsjednika Donalda Trumpa.
Napadač, učitelj iz Kalifornije, uhićen je i tereti se za teško kazneno djelo s elementima oružanog napada, a istražiteljima je navodno priznao da su mu meta bili državni dužnosnici.
Cijeli događaj za RTL je komentirala vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić, koja je posebno upozorila na sigurnosne propuste.
"Takav incident mora šokirati"
Rakić ističe da ovakav događaj, s obzirom na razinu osiguranja, jednostavno ne bi smio biti moguć.
"U svakom slučaju takav incident mora šokirati iz niza razloga, prije svega osiguranja jer znamo kako se provodi. Ako postoji osoba koja bi trebala biti ne 100, nego tisuću puta osigurana, to je američki predsjednik", rekla je.
Dodaje kako je panika među uzvanicima bila očekivana jer u prvi tren mnogi nisu shvatili što se događa.
"Neki su u početku mislili da su to bubnjevi s prosvjeda ispred hotela, ali kada je nastala panika, zahvatila je sve."
Trump pod kontrolom, ali kontradikcije u informacijama
Govoreći o reakciji Donalda Trumpa, Rakić naglašava njegovu svijest o javnom nastupu.
"Trump u svakom trenutku gleda sebe kao javnu figuru i tako se ponaša pred kamerama. Kamere obožava i jako dobro zna manipulirati njima", kazala je.
Istaknula je i nelogičnosti u informacijama koje su se pojavile o napadaču.
"Rečeno je da je protivnik kršćana, ali u njegovu manifestu piše da zagovara kršćanstvo i moli za oprost."
"Zaprepaštena sam bila"
Najveću zabrinutost Rakić vidi u sigurnosnom aspektu događaja, koji je, kako kaže, ozbiljno zakazao.
"Jutros sam bila zaprepaštena kad sam vidjela te vijesti i kad su novinari pokazivali pozivnice za večeru. Bile su od papira i pisalo je 'pozvani ste na tu i tu večeru'. Na daljini od 10 metara – tko ste vi, što ste vi?"
Usporedila je to s praksom na događajima visoke razine koje je ranije pratila.
"Kad smo pratili UN, morali smo se registrirati mjesec dana ranije, uz sve podatke i fotografiju. Za svaki hodnik imali smo novu iskaznicu. Bez nje niste mogli nikud."
"Da je bio teroristički napad – katastrofa"
Rakić posebno naglašava ozbiljnost činjenice da se na jednom mjestu nalazila cijela američka administracija.
"Ovo je prvi put da je Trump doveo kompletnu administraciju. Da je tu bio teroristički napad, to bi bilo izuzetno opasno, odnosno katastrofa", upozorila je.
Podsjetila je i da se napadač u manifestu nazvao "friendly federal assassin", odnosno "prijateljski ubojica saveznih dužnosnika".
Propust koji će ostati zapamćen
Iako smatra da će sigurnosne mjere ubuduće biti dodatno pojačane, Rakić ističe da je ovaj slučaj ozbiljan presedan.
"Ta osiguranja su uvijek velika. Ovo je sad propust koji će ostati zabilježen."
Dodala je i da je neprihvatljivo da netko s oružjem može ući u takav objekt.
"Strašna je greška u tom hotelu. Bez obzira koliko bio velik, morate proći pregled što unosite."
Bez promjena oko oružja
Na pitanje može li ovaj incident potaknuti promjene zakona o oružju u SAD-u, Rakić je skeptična.
"Teško, to bi značilo izmjenu ustava."
Unatoč incidentu, planirani posjeti stranih dužnosnika, uključujući britanskog kralja Charlesa, za sada se ne otkazuju, a sigurnosne službe već analiziraju što je pošlo po zlu u jednom od najozbiljnijih sigurnosnih propusta u novijoj američkoj povijesti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare