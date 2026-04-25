Oglas

Nekoliko zlatnih savjeta

Zabranjena hrana kod hemoroida: Ovih 5 stvari trebate strogo izbjegavati, pogoršat ćete problem

author
N1 Info
|
25. tra. 2026. 17:25
Asian boy sitting on toilet bowl holding tissue paper - health problem concept
Freepik/Ilustracija

Hemoroidi su zapravo proširene i otečene krvne žile koje izazivaju nelagodu i bol. Mogu biti vanjski i unutarnji, a konzumacija pojedinih namirnica ih samo može pogoršati. Tako su zabranjena hrana kod hemoroida kruh, procesuirana hrana ili na primjer brza hrana.

Oglas

Hemoroidi su vrlo neugodni, a s određenom hranom stanje može postati samo još gore. Upravo zato se pojedina hrana ne bi trebala jesti. Ovdje spada hrana koja nema dovoljno vlakana ili pak prerađena hrana.

Zapravo, bilo koja pretvrda hrana neće olakšati situaciju.

Što jesti kod hemoroida?

Kod hemoroida je važno jesti hranu koja će omekšati stolicu. Ovdje spadaju vlakna topiva u vodi, a poželjno je na dan pojesti 25 do 30 grama vlakana. S druge strane, ne treba ni pretjerivati jer previše vlakana može dovesti do vjetrova i nadutosti.

Pomoći će voće i povrće poput kruški, jabuka ili pak krastavaca i zelenog lisnatog povrća. Dobar izbor su sjemenke i grahorice.

Uz to je važno piti dovoljno tekućine, posebno vode.

Zabranjena hrana kod hemoroida

Kao što postoji hrana koja bi se trebala jesti za omekšati stolicu, postoji i ona koju bi trebalo izbjegavati.

U prvom redu to je tvrda hrana, hrana koja nema vlakana, koja ima previše soli ili koja je procesuirana. Od ove hrane se simptomi mogu samo pogoršati.

Dakle, hrana koja je zabranjena kod hemoroida je:

1. Prerađena hrana

Ovdje spadaju čips, smokići, keksi ili kolači. Oni imaju puno soli, masnoće ili šećera, a premalo vlakana i zato nisu poželjni kod hemoroida.

Osim toga, loš utjecaj će imati i kruh i općenito pekarski proizvodi koji mogu dovesti do zatvora.

čips
Pexels/Ilustracija

2. Začinjena hrana

Previše začinjena hrana, a pogotovo preljuta hrana može dodatno otežati simptome. Ona neće utjecati na veličinu hemoroida, ali će izazvati peckanje ili žarenje kod obavljanja nužde i nakon nje.

3. Previše kofeina

Kofein može dovesti do dehidracije, a to onda može dovesti do tvrđe stolice što onda utječe na dodatno mučenje na toaletu, većem pritisku i još većem oticanju žila.

Upravo je zato važno uz kavu piti i puno vode, ali i ne pretjerivati s kofeinom.

4. Pojedine vrste mesa

Crveno meso nije preporučljivo kod proširenih vena oko područja anusa ili u njemu.

Crveno meso usporava probavu i nema dovoljno vlakana. Uz crveno meso, loš izbor je i prerađeno meso poput slanine, kobasica ili sličnoga.

Ono ne sadrži vlakna, a često ima i previše soli.

A closeup shot of two people clinking glasses with alcohol at a toast
Freepik/Ilustracija

5. Alkohol

Alkohol također može dovesti do dehidracije, što znači i manje tekućine u stolici i probleme kod obavljanja nužde. Osim toga, zbog njega dolazi do širenja krvnih žila i novog oticanja.

Osim navedenoga, za hemoroide je loša i bilo kakva masna hrana, brza hrana, sirevi, sladoled ili polugotova zamrznuta hrana.

Zaključak

Hemoroidi se pojave i nestanu, a dolaze s vrlo neugodnim simptomima. Određena hrana ove simptome može ili ublažiti ili samo pogoršati. Upravo su zato namirnice bez vlakana zabranjena hrana kod hemoroida. Treba pripaziti i na unos tekućine, ali i izbjegavati prerađenu hranu.

Teme
alkohol hemoroidi kofein meso prehrana prerađena hrana zabranjena hrana

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ