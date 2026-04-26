Sabor u ponedjeljak o plivajućem PDV-u: "To nama ne znači ništa"

Sabor će u ponedjeljak raspravljati o izmjenama Zakona o PDV-u kojim bi se omogućilo da Vlada u izvanrednim okolnostima smanji PDV na gorivo s 25 posto na minimalno 15 posto. Evo što kažu stručnjaci i šef udruženja prijevoznika
"Što se tiče prijevoznika njima je to dvostruki udar jer pored cijena koje vidimo na pumpama, oni su prije još imali neke rabate koje im sad više dobavljači ne daju. Također oni prijevoznici koji imaju vlastite rezervoare imaju dodatne troškove, odnosno oni sami još toče ono sve što su imali prije što su ulagali, sad im je dodatni trošak, rekao je Hrvoje Meštrović, predsjednik Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika.
Uvede li se takozvani plivajući PDV za gorivo, to, kaže, neće pomoći poduzećima.
"Ako se nama umanji ulazni PDV, što je sada namjera, to će pomoći isključivo građanima ali poduzećima to ne znači ništa. Nama bi trebalo jedan kompletno drugačiji način financiranja. Direktna pomoć baš ugroženim sektorima i veće ulaganje u javni prijevoz dugoročno, ne sad samo za vrijeme krize tako da građani što manje koriste osobni prijevoz i da imaju alternativu čime bi u načelu svi uštedjeli i građani i država, a prijevoznici koji to moraju raditi bi imali dodatni posao i to bi za nas bilo pravo rješenje", objasnio je Meštrović za HRT.
Novotny: Primjena tek kad se cijena nafte značajno podigne
A kolika bi cijena nafte trebala biti da Vlada primijeni plivajući PDV?
Ekonomski analitičar Damir Novotny za HRT je izjavio da bi cijena trebala biti iznad 150 dolara za jedan barel, 170, pa da tek onda možemo govoriti o nekom snažnijem naftnom šoku.
Podsjeća da je najavljena mjera političko, a ne ekonomsko rješenje, a ako jednom dođe do primjene, moći će se zaustaviti divljanje cijena, ali Ministarstvo financija trebat će pozorno pratiti njihovo formiranje.
Štern: Plivajući PDV teško pratiti, stvara nejasnoće u poslovanju
"To je jedna dosta teška računica, a stvara i prostor, neće reći za malverzacije i manipulacije, ali sve ove stvari koje su 'plivajuće' je vrlo teško pratiti. Trgovcima isto samima je jako teško određivati kad su kupili zalihe, po kojoj cijeni te zalihe idu, kad nastane mjesto plaćanja PDV-a, trošarine itd", kaže Davor Štern, energetski stručnjak.
Inače, mjera takozvanog plivajućeg PDV-a vrijedila bi samo dva tjedna, kako bi se ublažio nagli energetski šok.
