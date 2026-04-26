VIDEO / Evo što je radio šef FBI-ja dok se pucalo u Trumpovoj blizini

Na društvenim mrežama se pojavila nova snimka s Gala večere, na kojoj se vidi šef FBI-ja Kash Patel kako se saginje dok traje pucnjava i ostaje sjediti
Jedan od najbližih suradnika predsjednika Donalda Trumpa, kako se čini na snimci, ozbiljno se prestašio pucnjave. Dok osiguranje juri,Kash Patel ostaje sjediti i saginje se prema stolu te zvjera okolo. Snimku je objavio nezavisni novinar Aaron Parnas.
Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump, podsjetimo, izgurani su s večere Udruge dopisnika Bijele kuće od strane agenata Tajne službe u subotu navečer nakon što je muškarac otvorio vatru sačmaricom na sigurnosno osoblje, rekli su dužnosnici.
Više pročitajte OVDJE.
Pročitajte još
