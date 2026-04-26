Nad Hrvatsku stiže hladna fronta, pogledajte što nas čeka sljedeći tjedan
Nalazimo se pod utjecajem prostrane slabo pokretne anticiklone koja se proteže od Grenlanda preko Islanda i Sjevernog mora do Alpa. Dvije duboke ciklone jedna nad Atlantikom a druga nad Baltičkim morem i istočnom Europom okružuju anticiklonu te formiraju blocking omega situaciju.
Oglas
Nad našim krajevima visinsko strujanje je sjevernog smjera te donosi hladan zrak polarnog porijekla prema jugu. Nad Sredozemnim morem zadržava se vlažna razmjerno topla zračna masa a mjesto dodira hladne i tople zračne mase premješta se sa sjevernih obronaka Alpa prema jugu i kao hladna fronta djelovat će na vrijeme u našim krajevima sredinom idućeg tjedna.
Danas u nedjelju obilje sunca uz slab sjeverac i sjeverozapadnjak a na Jadranu maestral osim u podvelebitskom primorju gdje očekujemo slabu do umjerenu buru. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, u planinskim krajevima unutrašnjosti oko 18. Sutra u ponedjeljak ujutro malo do umjereno oblačno i to visoka cirusna prozirna naoblaka.
Jutarnje temperature u unutrašnjosti oko 4, a na Jadranu i uz Jadran oko 10C. Puhat će slab sjeverozapadnjak a na Jadranu osobito u podvelebitskom primorju pojačana bura. Navečer i u noći na utorak postupan porast naoblake sa sjeverozapada uz skretanje vjetra na južni smjer.
U utorak zbog približavanja hladne fronte promjena vremena, naoblačenje sa sjeverozapada a poslijepodne u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu kiša.Zapuhat će umjeren na udare jak sjeverac a na Jadranu bura u jačanju.
Temperatura zraka će u utorak navečer u unutrašnjosti pasti za oko 10 stupnjeva tako da će u srijedu najviše dnevne u unutrašnjosti biti oko 10, na Jadranu manji pad temperatura zraka pa će maksimalne vrijednosti biti oko 17, ali uz jaku buru osjet topline bit će za oko 5 do 7 stupnjeva niža temperatura.
Od četvrtka pa do kraja produženog vikenda hladno ali stabilno vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku i obilje sunca. Puhat će sjeverac i istočnjak, a na Jadranu jaka i olujna bura.
