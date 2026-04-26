U vrijeme pucnjave u washingtonskom hotelu bila je i Marija Selak Raspudić: "U jednom trenutku kreće kaos"

26. tra. 2026. 11:29
Stara gradska vijecnica. Klub zastupnika Marija Selak Raspudic - Nezavisna lista odrzala je konferenciju za medije. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić zatekla se u lobiju kad je napadač pokušao prodrijeti do svečanosti.

Par sati nakon što je 31-godišnji napadač Cole Tomas Allen izazvao totalni kaos pucajući ispred ulaza u svečanu dvoranu hotela Hilton - gdje je američki predsjednik Donald Trump organizirao tradicionalnu večeru za novinare akreditirane u Bijeloj kući - saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koja je u Washington stigla jučer kao gošća američkog State Departmenta, razgovarala je s Jutarnjim listom.

Dok je kat ispod nje napadač pucao, pokušavajući ući u dvoranu gdje su bili američki predsjednik, njegova supruga Melania Trump, američki potpredsjednik J. D. Vance i brojni drugi dužnosnici, diplomati i novinari, naša saborska zastupnica u lobiju hotela čekala je s gošćom iz Poljske svoje domaćine.

"Stojim u lobiju hotela s Poljakinjom s kojom sam bila na istom letu. Čekamo svoje domaćine, ljudi pored nas defiliraju u svečanim odijelima i haljinama, silaze kat ispod u dvoranu na tu gala večeru za dopisnike u Bijeloj kući. U jednom trenutku kreće kaos, ljudi trče pored nas, svi skupa krećemo prema izlazu", kaže Selak Raspudić.

"Dolazi hrpa crnih automobila i sva sila pripadnika tajne službe i Trumpova osiguranja. Nakon što smo izašle iz hotela, u prvim trenucima nismo znale što se točno događa. Momentalno su nas okružili pripadnici tajne službe", dodaje.

