Velika promjena na internetu: AI sadržaj nadmašio ljudski

Članci koje je napisala umjetna inteligencija u samo su pet godina od zanemarivog udjela na webu došli do većine u analiziranom uzorku, pokazuje istraživanje tvrtke Graphite.
Analiza obuhvaća 65.000 URL-ova na engleskom jeziku iz baze Common Crawl, a pratila je promjene u udjelu AI-generiranog sadržaja između siječnja 2020. i svibnja 2025. godine.
Na početku razdoblja, u siječnju 2020., čak 97,8 posto sadržaja napisali su ljudi, dok je umjetna inteligencija sudjelovala s tek 2,2 posto. No situacija se ubrzano promijenila – godinu dana nakon lansiranja ChatGPT-a, u studenom 2023., udio AI sadržaja narastao je na 39 posto, piše BUG.
Prekretnica se dogodila u studenom 2024., kada su AI-generirani članci prvi put nadmašili one koje su napisali ljudi. Do svibnja 2025. njihov je udio dosegnuo 51,7 posto.
Rast se usporava
Iako je rast bio brz, u posljednje vrijeme pokazuje znakove usporavanja. Prema Graphiteu, udio AI sadržaja relativno je stabilan od svibnja 2024., što sugerira da se prvi val naglog širenja smirio.
Važno je, međutim, naglasiti da veći udio ne znači i veću vidljivost. Unatoč brojnosti, AI članci i dalje imaju manju vidljivost na platformama poput Googlea i ChatGPT-a nego što bi se moglo očekivati.
Kako je provedena analiza
Za potrebe istraživanja svaki je članak podijeljen u segmente od 500 riječi, a zatim analiziran pomoću Surferova detektora umjetne inteligencije. Tekst je klasificiran kao AI-generiran ako je više od 50 posto sadržaja označeno kao takvo.
U istraživanje su uključeni isključivo članci i liste na engleskom jeziku koji imaju najmanje 100 riječi, jasno naznačen datum objave i pripadaju razdoblju od siječnja 2020. do svibnja 2025.
