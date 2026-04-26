Trump kaže da razgovara s Putinom i Zelenskim, nada se da će uskoro "riješiti" i taj rat

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je imao "dobre razgovore" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, u trenutku kad nastoji razriješiti rat u Ukrajini.
"Radimo na ruskoj situaciji, ruskoj i ukrajinskoj, i nadamo se da ćemo to i riješiti", rekao je Trump u intervjuu u emisiji "The Sunday Briefing" na Fox Newsu.
Trump je rekao da ne želi otkriti kad je posljednji put razgovarao s Putinom.
"Razgovaram s njim i razgovaram s predsjednikom Zelenskim, imamo dobre razgovore", rekao je, ne precizirajući kad je došlo do poziva s čelnicima.
"Mržnja između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskog je besmislena. Suluda je. A mržnja je loša stvar. Mržnja je loša stvar kad se pokušavate dogovoriti o nečemu, no dogodit će se", rekao je.
Trump je obećao da će okončati rat koji je započeo ruskom invazijom Ukrajine u veljači 2022. godine, no duže od godinu dana od njegova drugog mandata, rat i dalje traje.
