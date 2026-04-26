šok u washingtonu

Cure snimke kaosa u hotelu: Pogledajte trenutak kad je izbila pucnjava i Trumpovu prvu reakciju

HINA
26. tra. 2026. 07:56
U hotelu Hilton 1981. dogodilo se i napad na tadašnjeg predsjednika Ronalda Reagana.

Napadač na sigurnosno osoblje Bijele kuće priznao je policiji da su mu meta bili američki dužnosnici na večeri dopisnika Bijele kuće koja se u subotu održavala u washingtonskom hotelu Hilton, prenio je CBS.

Muškarac osumnjičen za pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće pojavit će se na sudu u ponedjeljak, objavile su američke vlasti na konferenciji za novinare u subotu.

Suočit će se s dvije optužbe - za uporabu vatrenog oružja tijekom nasilnog zločina i za napad na saveznog agenta opasnim oružjem, rekla je okružna tužiteljica Jeanine Pirro iz Washingtona.

Donald Trump objavio je snimku na Truth Socialu, a ubrzo nakon toga pojavile su se i druge snimke događaja.

„Mislili smo da su neki tanjuri pali, a onda smo odjednom svi završili pod stolovima i počeli vrištati“, izjavio je Jamie Raskin, kongresnik iz Marylanda.

