Trumpova veleposlanica odlazi iz Ukrajine. "Ne slaže se s njegovom politikom"

REUTERS/Andrii Nesterenko

Vršiteljica dužnosti američke veleposlanice u Kijevu Julie Davis povući će se s dužnosti i otići u mirovinu, objavili su u utorak američki dužnosnik i State Department, u trenutku zastoja u pregovorima o prekidu vatre koje posreduju SAD s ciljem okončanja ruske invazije na Ukrajinu.

Podijeli

Oglas

List Financial Times prvi je izvijestio o Davisinom odlasku, navodeći da je razlog neslaganje s politikama predsjednika Donalda Trumpa te njezino nezadovoljstvo zbog slabljenja njegove potpore Ukrajini.

State Department odbacio je takvu interpretaciju, nazvavši "netočnim" tvrdnje da odlazi zbog neslaganja s Trumpom.

"Veleposlanica Davis bila je čvrsta zagovornica napora administracije predsjednika Trumpa da postigne trajan mir između Rusije i Ukrajine", rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott.

"Nastavit će predano provoditi politike predsjednika Trumpa sve dok službeno ne napusti Kijev u lipnju 2026. i ne ode u mirovinu iz Departmenta", dodao je Pigott.

Davis, karijerna diplomatkinja s više od tri desetljeća iskustva, preuzela je dužnost otpravnice poslova u Ukrajini u svibnju 2025., nakon što je njezina prethodnica Bridget Brink podnijela ostavku zbog protivljenja Trumpovoj politici prema Ukrajini.

Otkako je preuzeo dužnost u siječnju 2025., Trump je više puta pripisivao odgovornost za rusku invaziju Ukrajini te imao napet odnos s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Republikanski predsjednik snažno je zagovarao prekid vatre, ali zasad nije uspio okončati rat, a pregovori su uglavnom zastali dok se Washington fokusira na rat u Iranu. Trump je također zauzeo znatno prijateljskiji pristup prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Davis je od 2023. obnašala i dužnost američke veleposlanice na Cipru, a tijekom mandata u Kijevu paralelno je obavljala obje funkcije.