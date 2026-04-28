Anto Nobilo: Postoji samo jedan uvjet za izbor ustavnih sudaca

Odvjetnik Anto Nobilo u Novom danu s Tihomirom Ladišićem je komentirao izbor ustavnih sudaca, ali na početku razgovora komentirao je nastavak suđenja bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću u aferi kojemu je branjenik, te sudski proces između Hrvatske i sesvetskog poduzetnika Zvonka Zubaka, kojemu je također branjenik.
"Nakon 24 godine, suđenje vraćeno na početak"
"Zubak je zaista vraćen na početak nakon 24 godine sudovanja. Samo na prvostupanjskom je bio otprilike 21 godinu, drugostupanjski je bio relativno brz. Meni se čini da tu jednostavno nema volje da država plati", kaže Nobilo i dodaje:
"Ja bih rekao da je to više imovinski proces gdje nijedna Vlada za svog mandata ne želi platiti - ne shvaćajući da je prvotni dug došao od 200 milijuna na 600 milijuna prema nekim financijskim proračunima", govori Nobilo i dodaje da ne zna koliko bi moglo trajati novo suđenje.
Afera "Po babi i stričevima"
Osvrnuo se i na suđenje bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću (i bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću) u aferi vezanoj uz dodjelu državnih potpora i zapošljavanje.
Kad se očekuje presuda?
"To je sad teško reći. Najveći dio je obavljen, a to je čitanje dokumentacije i sad imamo 50 svjedoka. Imamo i zakazane rasprave. Ako se nastavi ovakvom brzinom, unutar šest mjeseci bi mogli završiti", kaže Nobilo.
"Postoji samo jedan uvjet za izbor ustavnih sudaca"
Nobilo se osvrnuo i na izbor ustavnih sudaca odnosno situaciju u kojoj se odlukom parlamentarne većine nastoji uspostaviti većina u Ustavnom sudu.
"Jednostavno pogrešna metoda. Političari se na svaki problem referiraju iz svog političkog kuta. Ovdje je to pogrešno", kaže Nobilo i dodaje da postoji samo jedan uvjet u izboru sudaca.
"Ustavni sud kaže da iz redova istaknutih pravnika, a prvenstveno iz redova sudaca, državnih odvjetnika, tužioca i profesora pravnog fakulteta, treba izabrati ustavne suce. Ustavni sud ne mora reflektirati parlamentarnu većinu", govori Nobilo.
Kaže i da bi bila tragedija da se natječaj poništi i da ide u raspisivanje novog.
"To bi onda bilo samo zbog političkog inaćenja, zbog pokazivanja mišića, a to nam ne treba", kaže Nobilo i nastavlja:
"Ja nisam od opozicije čuo za trojicu kandidata koji su izašli niti jednu primjedbu. Ja osobno, koji se bavim ovim pravom 47 godina, znam da su ti ljudi istaknuti pravnici i jednostavno ne vidim razloga zašto oni ne bi bili izabrani ili ako misle da mogu to dići na viši level, ali na istim osnovama, neka probaju", zaključio je Nobilo.
