Tko je Jako Andabak? Imao je najveću plaću u Jugoslaviji, milijune zaradio na osiguranju i hotelima

Borna Filic/PIXSELL

Jako Andabak jedan je od investitora u 50 milijardi eura vrijedan projekt izgradnje podatkovnog centra Pantheon AI u Topuskom. Njegova poslovna karijera može se podijeliti na nekoliko poglavlja, a gen za biznis je dobio od svojih predaka. Svojedobno je bio vlasnik najuspješnijih osiguravajućih i hotelskih kuća te jedan od najbogatijih Hrvata

Podijeli

Oglas

Riječ je o centru snage jednog gigavata, koji bi omogućio zapošljavanje nekoliko tisuća ljudi, a osim tehnoloških komponenti, planirana je i izgradnja solarne elektrane snage 500 megavata.

Iza investicije stoji hrvatski poduzetnik Jako Andabak, koji je samo jedan od partnera u realizaciji. On je, naime, bio zaslužan za dovođenje inozemnih innvestitora koji bi trebali osigurati najavljenih 50 milijardi eura, koliko je predviđena vrijednost cijelog projekta, piše tportal.

"Moj osnovni motiv za ulazak u ovaj projekt jest želja da doprinesem jednoj novoj budućnosti Hrvatske", istaknuo je Andabak nakon potpisivanja pisma namjere.

Svađa sa Šuvarom

Životna i poslovna priča Jake Andabaka vrlo je zanimljiva. On je rođen 19. listopada 1949. u Čaiću pokraj Livna. Srednju elektrotehničku školu, a potom i Elektrotehnički fakultet (današnji FER) završio je u Zagrebu, zahvaljujući stipendiji sarajevskog Energoinvesta, koju je kasnije otkupilo Poduzeće Rade Končar-dizala

Za vrijeme dok je bio član predsjedništva Saveza studenata Zagreba sukobio se sa Stipom Šuvarom. U Plavom Vjesniku uređivao je rubriku "Kompjutor vas savjetuje".

U Končaru se zadržao devet godina, tijeko kojih je dobio nekoliko nagrada za inovacije. Dogurao je do mjesta mjesta direktora kontrole kvalitete, razvoja, planiranja i prodaje, a potom se prebacio na direktorsku poziciju u poduzeću Volta, specijaliziranom za elektroničke uređaje. Večernji piše da je tih godina u Jugoslaviji Andabak imao najveću plaću.

Svijet osiguranja

Nakon šest godina i niza znanstvenih radova, Volta propada, a Andabak se prebacuje u svijet osiguranja. Svoj prvi milijun maraka zaradio je 1989. godine prodajući životna osiguranja za austrijsku kuću Wiener Städtische.

Početkom Domovinskog rata s partnerima osnovao Helios osiguranje, iz kojeg je ubrzo izbačen. Potom je osnovao Sunce osiguranje, koje je djelovalo na prostoru Hrvatske i BiH. Bio je sudionikom kuponske privatizacije putem Privatnog investicijskog fonda (PIF) Sunce.

Prodajom Sunca "kralju osiguranja" Dubravku Grgiću i njegovom Agram osiguranju, zaradio je dovoljno da za 236 milijuna kuna kupi udjele u hotelima Zlatni rat, Brela i Tučepi. Još 2008. godine, prodao je 75 posto koncerna Sunce za 155 milijuna eura Marfin Investment grupi, pri čemu je zadržao 25 posto plus zlatnu dionicu te upravljačka prava.

Iste je godine Andabak, za 10 milijuna kuna kupio dionice Hajduka. Nakon toga posvetio se uzgoju krava i proizvodnji vina.

Turizam i poljoprivreda

U međuvremenu je Sunce Hotele pretvorio u lanac hotela Bluesun u kojima je bio većinski vlasnik sve do prije pet godina, kad ga je prepustio arapskoj korporaciji Eagle Hills, piše Jutarnji.

Turizmom se bavi još jedino kroz rezidencijalni hotel i nautičku marinu u Svetom Filipu i Jakovu. Kupio je i Bizovačke toplice. Uložio je i u izgradnju agrosolarne elektrane Bilogora.

Ulaganje u Pantheon AI zapravo je povratak njegovim poslovnim i stručnim korijenima, s obzirom na to da je pokazivao interes za pojedine grane fizike i energetike. Suradnja s Končarom vjerojatno je plod njegovih poznanstava i poslovnih odnosa.

Inače, njegov pradjed je bio jedan od bogatijih stočara u livanjskom polju. Njegov je djed je bio trgovac stokom, što je preuzeo i njegov otac prije nego što je otišao u Njemačku.

Jako Andabak ima tri kćeri, Ivanu, Anu i Sanju, koje mu pomažu u održavanju obiteljskog biznisa.