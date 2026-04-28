Razočaran iznosom otpremnine: "Pogledajte koliko dobije netko s 40 godina staža. To nije fer"

Zaposlenik u zagrebačkoj bolnici razočaran je iznosom otpremnine. Iz Sindikata su objasnili kako se računa.
Oglas
"Ljudi koji idu u mirovinu s 40 ili više godina staža dobiju otpremninu 2000 eura. I oni koji su došli prije godinu dana preko veze, tek toliko da završe u mirovini, isto toliko dobiju. To mi je odvratno. Kako biste se vi osjećali zbog toga?" ispričao je zaposlenik koji smatra nepravednim da nakon desetljeća staža osoba zaposlena u KBC-u Zagreb dobije toliki iznos otpremnine.
"Čovjek koji je cijeli život dao toj bolnici dobije isto kao netko tko je tek počeo. Mislim da to nije fer. Zapitajte se kako se ti dugogodišnji radnici osjećaju", rekao je.
Kako funkcionira isplata otpremnine u najvećoj zagrebačkoj bolnici, Dnevnik.hr je provjerio sa Sindikatom KBC-a Zagreb.
Kako je objasnila predsjednica Sindikata Tanja Leontić, državne službe imaju potpisane kolektivne ugovore, temeljni kolektivni ugovor njegovo je produženje, a javne nemaju. Ipak, ono što je povoljnije uređeno za državne službe uzima se kao pravilo i za javne.
Prema kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od dvije i pol osnovice za izračun plaće državnog službenika i namještenika, koja će biti važeća na zadnji dan rada u državnoj službi prije odlaska državnog službenika i namještenika u mirovinu.
"Nova osnovica za izračun plaće službenika i namještenika od 1. veljače je 1004,87 eura bruto", dodala je Leontić.
Važno je napomenuti i da temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama zapravo predviđa otpremninu u iznosu od dvije osnovice za izračun plaće zaposlenik, ali se za isplatu uzima kolektivni ugovor za državne službe jer je povoljniji. Po tome, prije oporezivanja, otpremnina iznosi nešto više od 2500 eura.
Također, i prema temeljnom kolektivnom ugovoru, svakom zaposleniku, kojemu poslodavac otkazuje, a razlog otkaza nije skrivljeno ponašanje zaposlenika, pripada otpremnina u skladu sa Zakonom o radu. Zaposleniku s 30 i više godina staža kod istog poslodavca, isplaćuje se povlaštena otpremnina u visini najmanje 65 % prosječne mjesečne bruto plaće, isplaćene zaposleniku u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas