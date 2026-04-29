Koje europske zemlje imaju najviše tinejdžera poduzetnika?

Oko 69.000 poduzetnika u EU mlađe je od 20 godina. Nizozemska i Italija prednjače — što je pozitivan znak za Rim, unatoč sumornim stopama zapošljavanja mladih.
Mladi poduzetnici u dobi od 20 do 29 godina čine 8 % radne snage EU-a, odnosno više od dva milijuna ljudi. Najviše stope, prema najnovijim podacima Eurostata, bilježe Slovačka (12 %), Malta (10,5 %) i Rumunjska (10 %).
Češka, Francuska, Nizozemska, Latvija, Cipar, Belgija, Poljska, Finska, Hrvatska, Danska i Litva imaju udjele između 8 % i 10 %. Istodobno, Irska (5 %), Bugarska (5 %) i Španjolska (6 %) imaju najniži udio mladih poduzetnika, piše Euronews.
Boom “baby-poduzetnika”?
Uz ta dva milijuna mladih poduzetnika, postoji dodatnih 69.000 tinejdžerskih poduzetnika (u dobi od 15 do 19 godina) — skupina koja je porasla za 10 % od 2022. Taj segment je izrazito muški dominantan — oko 47.000 su mladići, u usporedbi s 22.000 djevojaka.
Nizozemska i Italija imaju najveći broj među državama obuhvaćenima Eurostatovim istraživanjem, s oko 12.000, odnosno 11.000 tinejdžerskih poduzetnika. Izvan EU-a još je veći porast u Turskoj, gdje gotovo 33.000 tinejdžera već vodi vlastite poslove.
Koje su najbolje zemlje EU-a za pokretanje poslovanja?
Poslovno okruženje u EU-u vrlo je raznoliko i nudi različite prednosti i izazove među državama. Estonija se ističe kao jedno od najpovoljnijih mjesta za poslovanje u Uniji.
Ne samo da je moguće osnovati tvrtku potpuno online, već postoji i porez od 0 % na reinvestiranu dobit, dok se porez plaća samo na isplaćene dividende. Portugal također nudi jednostavan put za pokretanje poslovanja, pri čemu prijava često košta već od 360 eura.
Irska ostaje vrlo atraktivna, kombinirajući jednu od najnižih stopa poreza na dobit u Europi (12,5 %) s izdašnim poreznim kreditom za istraživanje i razvoj od 25 %, koji raste na 30 % za tvrtke osnovane od 2024.
Za investitore s većim kapitalom za inovacije, Nizozemska se ističe s povratom od 36 % na prvih 380.000 eura uloženih u aktivnosti istraživanja i razvoja. Cipar je imao istu stopu poreza na dobit kao Irska, ali ju je 2026. povećao na 15 %.
Ipak, i dalje je vrlo konkurentno poslovno okruženje s 0 % poreza po odbitku na dividende za nerezidentne dioničare. Nedavna fiskalna reforma smanjila je i porez na dividende za rezidente s 17 % na 5 %. Za mala poduzeća, s niskim troškovima rada i uredskih prostora, litavski režim za mala i srednja poduzeća jedan je od najboljih u Europi.
Poduzeća s manje od 10 zaposlenih i godišnjim prihodom ispod 300.000 eura imaju 0 % poreza na dobit u prvoj godini, a potom 7 %, u usporedbi sa standardnih 16 %. Također, udio poreza u ukupnim troškovima rada iznosi samo 5,5 %, što je drugi najniži udio u EU-u.
Koje zemlje imaju najniže stope zaposlenosti mladih?
Gledano šire tržište rada, Eurostat navodi da je oko 66 % mladih u dobi od 20 do 29 godina zaposleno.
To je porast od šest postotnih bodova u posljednjih deset godina. I ovdje prednjači Nizozemska s impresivnih 84 % zaposlenosti mladih, a slijede Malta s 82 % i Njemačka sa 77 %.
