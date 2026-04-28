Zašto je Robert De Niro tražio da se u revolver stavi pravi metak tijekom snimanja jedne od najpotresnijih scena u "Lovcu na jelene“?

Film "The Deer Hunter“ ("Lovac na jelene“) i desetljećima nakon premijere smatra se jednim od najsnažnijih antiratnih ostvarenja u povijesti kinematografije.
Iako je trijumfirao na dodjeli Oscara, osvojivši nagrade za najbolji film i režiju, publika ga najčešće pamti po potresnoj sceni ruskog ruleta koja je ostavila dubok trag diljem svijeta.
Među onima na koje je ova scena ostavila snažan dojam je i Jodie Foster, koja je ovu scenu izdvojila kao jedno od iskustava koje joj je promijenilo pogled na film.
U razgovoru za American Film Institute, Foster je opisala intenzitet tog trenutka:
"Dok svaki od njih dodaje pištolj onom drugom, moraju se suočiti s mogućnošću da će gledati kako njihov najbolji prijatelj gine. Sa svakim klikom pištolja, njihova veza postaje sve jača.“
Iza kamere, stvaranje ove scene bilo je podjednako naporno. Redatelj je inzistirao na realizmu pa su na setu korišteni pravi insekti i životinje kako bi atmosfera djelovala što autentičnije. Dodatno, glumac Somsak Sengvilai dobio je zadatak da neplanirano udari lika kojeg tumači Christopher Walken, što je rezultiralo spontanom i uvjerljivom reakcijom pred kamerama.
Jedan od najrizičnijih prijedloga stigao je od Roberta De Nira, koji je želio da se u revolver ubaci pravi metak kako bi scena dobila dodatnu napetost. Njegov partner u sceni, John Cazale, pristao je, ali je prije svakog snimanja temeljito provjeravao oružje kako bi izbjegao potencijalnu tragediju.
Govoreći o projektu za GQ, De Niro je naglasio što ga je privuklo filmu: "Svidjela mi se priča i dijalozi. Mislio sam da je scenarij izvanredan. Bio je tako jednostavan i djelovao mi je vrlo stvarno. Likovi su mi bili bliski. Svidjelo mi se što nisu mnogo govorili, što nije bilo ničeg pokroviteljskog ili podcjenjivačkog prema njima.“
Danas se „Lovac na jelene“ redovito nalazi među najvažnijim ostvarenjima o Vijetnamskom ratu, zajedno s naslovima poput „Apokalipsa danas“ i „Vod“, potvrđujući svoj status klasika koji i dalje izaziva snažne reakcije publike.
