saborska rasprava

Hoće li biti izabrani novi ustavni suci?

N1 Info , Hina
29. tra. 2026. 06:28
Hrvatski sabor danas će raspraviti prijedlog saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se za troje sudaca Ustavnog suda izaberu Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec.

Pčekuje se žestoka rasprava, nakon što je HDZ-ova većina prošlog tjedna s Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, bez oporbe koja je napustila sjednicu, Saboru uputila prijedlog tri kandidata za suce Ustavnog suda. To su Željko Pajalić, Mladen Sučević, koje nominira većina, te Goran Selanec za kojeg iz HDZ-a ističu da je bio uvjet ljevice.  

No, s obzirom na to da su predstavnici lijeve oporbe, predvođene SDP-om i Možemo!, najavili da taj prijedlog neće podržati jer "nije dogovoren" s njima tijekom pregovora vođenih proteklih mjeseci, kao i na činjenicu da je bez njih teško skupiti dvotrećinsku većinu za izglasavanje, izgledno je da će Ustavni sud nastaviti raditi u nepotpunom sastavu.

Ustavni sud od 12. travnja, otkada je trojici sudaca istekao i produženi šestomjesečni mandat, radi s 10 umjesto s 13 članova.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

