u Louisiani

Uhićen 57-godišnjak koji se autom zabio u gomilu ljudi: Policija otkrila detalje

Hina
05. tra. 2026. 08:45
Policija Louisiane optužila je muškarca za vožnju pod utjecajem alkohola nakon što se njegov automobil u subotu zabio u gomilu tijekom parade, ozlijedivši nekoliko ljudi, neke kritično.

Državna policija Louisiane izjavila je da je uhitila 57-godišnjeg Todda Landryja i optužila ga za vožnju pod utjecajem alkohola, 18 točaka optužnice za nanošenje ozljeda iz nemara prvog stupnja i nepažljivo upravljanje nakon incidenta u gradu New Iberia u Louisiani.

Također je optužen da je u vozilu imao otvorenu bocu alkoholnog pića.

Incident se dogodio tijekom proslave laoske Nove godine, izjavila je državna policija Louisiane.

Landry je vozilom udario "više pješaka", rekla je policija.

Ranije je ured šerifa okruga Iberia izjavio da je ozlijeđeno najmanje 15 ljudi.

Landry je pokazivao znakove alkoholiziranosti, a uzorak daha pokazao je da ima koncentraciju alkohola u krvi (BAC) od 0,137%, rekla je policija. Zakonska granica BAC-a za vozače u većini američkih država je 0,08%.

Acadian Ambulance objavila je na društvenim mrežama da je prevezla 13 ljudi u bolnicu. Dvoje od njih je prevezeno helikopterom, objavila je hitna pomoć na X-u.

Organizatori festivala Louisiana Lao New Year Festival rekli su na Facebooku da otkazuju glazbene koncerte u subotu navečer, kao i prodaju alkohola.

"Duboko smo ožalošćeni viješću o incidentu u blizini festivalskog prostora", rekli su organizatori na Facebooku. "Molimo se za žrtve i njihove obitelji u ovim teškim danima".

Trodnevni festival koji se održava svakog uskrsnog vikenda uključuje glazbene koncerte, povorke i druge aktivnosti kojima se slavi laoska Nova godina.

