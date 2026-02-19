Oglas

zlouporaba javne dužnosti

FOTO, VIDEO / Uhićen bivši princ Andrew, oglasio se i kralj Charles

N1 Info
19. velj. 2026. 11:16
13:10
princ andrew
JUSTIN TALLIS / AFP

Andrew Mountbatten-Windsor, mlađi brat britanskog kralja Charlesa, u četvrtak je uhićen zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti na temelju navoda da je pokojnom financijeru i seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu slao povjerljive dokumente vlade, javlja BBC

Mountbatten-Windsora je policiji prijavila protumonarhistička skupina Republic nakon što je objavljeno preko tri milijuna stranica dokumenata vezanih za Epsteina koji je 2008. priznao krivnju za optužbe povezane s prostitucijom.

Andrew je dosljedno i odlučno negirao bilo kakvu krivnju. BBC doznaje da je uhićen pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti.

Oglasila se policija

Policija je objavila priopćenje koje prenosi BBC:

"U sklopu istrage danas (19. 2.) uhitili smo muškarca u šezdesetim godinama iz Norfolka pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti te provodimo pretrage na adresama u Berkshireu i Norfolku.

prince andrew s kraljem charlesom
imanje princa andrewa
Virginia Giuffre
13:10

prije 3 min.

Oglasio se i kralj

"S najdubljom zabrinutošću sam primio vijest o Mountbatten-Windsoru i sumnji na nedolično ponašanje u javnoj službi. Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i ispravan postupak kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih tijela. U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i iskrenu podršku i suradnju.

Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora ići svojim tokom", rekao je.

12:47

Istaknuto

prije 27 min.

Obitelj Epsteinove žrtve: Nikada nije bio princ

Giuffre je bila jedna od najistaknutijih žrtava osramoćenog američkog financijera Jeffreyja Epsteina koji je također tvrdio da je bila prodana princu Andrewu za seksualno iskorištavanje.

Oduzela si je život u travnju 2025., u dobi od 41 godine.

Obitelj Virginije Giuffre oglasila se nakon uhićenja.

U izjavi stoji: Konačno, danas su naša slomljena srca olakšana viješću da nitko nije iznad zakona - čak ni kraljevska obitelj.

Nikada nije bio princ. Za preživjele diljem svijeta, Virginia je to učinila za vas", napisali su.

12:26

prije 47 min.

Antimonarhistička skupina: Mi smo ga prijavili

Antimonarhistička skupina za pritisak Republic pozdravila je vijest o uhićenju. Izvršni direktor Smith je izjavio:

„Neka ne bude zabune, ovo je rezultat djelovanja Republica. Mi smo prijavili Andrewa policiji kada drugi nisu bili spremni djelovati. Republic je pokrenuo postupak privatne kaznene tužbe u trenutku kada policija nije bila sklona provesti istragu.

U međuvremenu, Charles i William moraju se oglasiti i priznati što god su znali.“

Anketa koju je skupina provela ranije ovog mjeseca pokazala je da monarhiju podupire 45% ispitanika.

12:19

prije 54 min.

"Najgora noćna mora za palaču"

Uhićenje Mountbatten-Windsora „vjerojatno je najgora noćna mora za palaču i za kralja“, kaže kraljevska komentatorica Jennie Bond.

Upitana kakva bi mogla biti reakcija bivšeg vojvode na uhićenje, Bond kaže:

"On je arogantan. Oduvijek je bio vrlo svjestan svog statusa, vrlo samouvjeren, mnogima oko sebe djelovao je pompozno, a neki bi rekli i prilično nepristojno u određenim situacijama.

Navikao je na život u kojem mu svi daju ono što želi. Sada mu se, pretpostavljam, naređuje da učini sve što policija kaže da mora učiniti.“

12:17

prije 56 min.

Koliko ga mogu zadržati?

Bivši princ može biti pritvoren najdulje 96 sati, ali to bi zahtijevalo nekoliko produženja od strane viših policijskih službenika i Prekršajnog suda.

Osumnjičenici se obično drže 24 sata, a zatim se protiv njih podiže optužnica ili se puštaju do daljnje istrage.

11:57

prije 1h

Povijesni presedan

Andrew Mountbatten-Windsor prvi je visoki član kraljevske obitelji u modernoj povijesti koji je priveden.

Policijska racija uslijedila je nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo e-mailove koji su, čini se, pokazivali da je bivši vojvoda dijelio izvješća o službenim posjetima Hong Kongu, Vijetnamu i Singapuru.

Jedan e-mail, datiran u studeni 2010., navodno je Mountbatten-Windsor proslijedio pet minuta nakon što mu ga je poslao njegov tadašnji posebni savjetnik Amir Patel.

Drugi, poslan na Badnjak 2010., navodno je Epsteinu sadržavao povjerljivi sažetak o investicijskim prilikama u obnovi pokrajine Helmand u Afganistanu, javlja Guardian.

11:51

prije 1h

"Buka je postala preglasna"

Dopisnica Sky Newsa, opisuje privođenje visokog člana Kraljevske obitelji, i to na Andrewov 66. rođendan, kao „izvanredan trenutak“.

To dolazi nakon što je Buckinghamska palača ranije ovog mjeseca poručila da je spremna pomoći policiji u procjeni optužbi protiv bivšeg vojvode.

„Kraljevsku obitelj pratim već 11 godina i rekla bih da, iako ljudi trenutačno žele više od obitelji… definitivno sam primijetila da je, kada je riječ o ovom pitanju u posljednjih šest mjeseci, došlo do temeljne promjene u načinu na koji su ga željeli javno adresirati“, kaže Mills.

„Buka je postala preglasna da bi je mogli ignorirati i doista nisu željeli da izgleda kao da u ovom slučaju zabijaju glavu u pijesak.“

11:41

Istaknuto

prije 1h

Oglasio se Starmer

Za BBC slučaj uhićenja mlađeg brata britanskog kralja komentirao je i britanski premijer.

"Svatko tko ima informacije vezane uz bilo koji aspekt nasilja nad ženama i djevojkama, po mom mišljenju, ima dužnost istupiti, bez obzira tko je.“

prince andrew s kraljem charlesom
ADRIAN DENNIS / AFP

Starmer je dodao: „Jedno od temeljnih načela našeg sustava jest da su svi jednaki pred zakonom i da nitko nije iznad zakona. Vrlo je važno da se to načelo primjenjuje dosljedno.

To je načelo dugog trajanja, vrlo važno načelo naše zemlje i našeg društva, i ono se mora primijeniti u ovom slučaju na isti način kao i u bilo kojem drugom slučaju", prenosi Sky.

11:39

prije 1h

Uhićen na 66. rođendan

Uhićenje Andrewa Mountbatten-Windsora izvršeno je dok je slavio svoj 66. rođendan, javlja Guardian.

Uhićenje se dogodilo nakon što su se internetom pojavile slike na kojima se vidi neoznačeni policijski automobili koji posjećuju Wood Farm na imanju Sandringham u Norfolku, a policajci u civilu okupljeni su ispred njegove kuće.

