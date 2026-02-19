"S najdubljom zabrinutošću sam primio vijest o Mountbatten-Windsoru i sumnji na nedolično ponašanje u javnoj službi. Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i ispravan postupak kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih tijela. U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i iskrenu podršku i suradnju.

Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora ići svojim tokom", rekao je.