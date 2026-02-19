zlouporaba javne dužnosti
FOTO, VIDEO / Uhićen bivši princ Andrew, oglasio se i kralj Charles
Andrew Mountbatten-Windsor, mlađi brat britanskog kralja Charlesa, u četvrtak je uhićen zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti na temelju navoda da je pokojnom financijeru i seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu slao povjerljive dokumente vlade, javlja BBC
Mountbatten-Windsora je policiji prijavila protumonarhistička skupina Republic nakon što je objavljeno preko tri milijuna stranica dokumenata vezanih za Epsteina koji je 2008. priznao krivnju za optužbe povezane s prostitucijom.
Andrew je dosljedno i odlučno negirao bilo kakvu krivnju. BBC doznaje da je uhićen pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti.
BREAKING: Andrew Mountbatten-Windsor has been arrested on suspicion of misconduct in public office, according to Thames Valley Police.— Sky News (@SkyNews) February 19, 2026
Oglasila se policija
Policija je objavila priopćenje koje prenosi BBC:
"U sklopu istrage danas (19. 2.) uhitili smo muškarca u šezdesetim godinama iz Norfolka pod sumnjom za zlouporabu javne dužnosti te provodimo pretrage na adresama u Berkshireu i Norfolku.
ADRIAN DENNIS / AFP
Isabel Infantes / REUTERS
Anna Rose Layden / REUTERS
Toby Melville / REUTERS
Adek BERRY / AFP
Isabel Infantes / REUTERS
JUSTIN TALLIS / AFP
13:10
prije 3 min.
Oglasio se i kralj
"S najdubljom zabrinutošću sam primio vijest o Mountbatten-Windsoru i sumnji na nedolično ponašanje u javnoj službi. Ono što sada slijedi je potpun, pravedan i ispravan postupak kojim će se ovo pitanje istražiti na odgovarajući način i od strane nadležnih tijela. U tome, kao što sam već rekao, imaju našu punu i iskrenu podršku i suradnju.
Dozvolite mi da jasno kažem: zakon mora ići svojim tokom", rekao je.
12:47
prije 27 min.
Obitelj Epsteinove žrtve: Nikada nije bio princ
Giuffre je bila jedna od najistaknutijih žrtava osramoćenog američkog financijera Jeffreyja Epsteina koji je također tvrdio da je bila prodana princu Andrewu za seksualno iskorištavanje.
She never lived to see this moment, but it’s worth remembering that none of this would have happened without Virginia Giuffre.— Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) February 19, 2026
She had the courage to speak out against power & privilege when it was just her word against Andrew’s.
Thanks to her, justice may finally have its day. pic.twitter.com/R3wdDK8iKz
Oduzela si je život u travnju 2025., u dobi od 41 godine.
Obitelj Virginije Giuffre oglasila se nakon uhićenja.
U izjavi stoji: Konačno, danas su naša slomljena srca olakšana viješću da nitko nije iznad zakona - čak ni kraljevska obitelj.
Nikada nije bio princ. Za preživjele diljem svijeta, Virginia je to učinila za vas", napisali su.
12:26
prije 47 min.
Antimonarhistička skupina: Mi smo ga prijavili
Antimonarhistička skupina za pritisak Republic pozdravila je vijest o uhićenju. Izvršni direktor Smith je izjavio:
„Neka ne bude zabune, ovo je rezultat djelovanja Republica. Mi smo prijavili Andrewa policiji kada drugi nisu bili spremni djelovati. Republic je pokrenuo postupak privatne kaznene tužbe u trenutku kada policija nije bila sklona provesti istragu.
U međuvremenu, Charles i William moraju se oglasiti i priznati što god su znali.“
Andrew's arrest is a good start, but everyone must be held accountable. #NotMyKing #AbolishTheMonarchy #Epstein pic.twitter.com/nzRpqJwtje— Republic (@RepublicStaff) February 19, 2026
Anketa koju je skupina provela ranije ovog mjeseca pokazala je da monarhiju podupire 45% ispitanika.
12:19
prije 54 min.
"Najgora noćna mora za palaču"
Uhićenje Mountbatten-Windsora „vjerojatno je najgora noćna mora za palaču i za kralja“, kaže kraljevska komentatorica Jennie Bond.
Upitana kakva bi mogla biti reakcija bivšeg vojvode na uhićenje, Bond kaže:
"On je arogantan. Oduvijek je bio vrlo svjestan svog statusa, vrlo samouvjeren, mnogima oko sebe djelovao je pompozno, a neki bi rekli i prilično nepristojno u određenim situacijama.
What is misconduct in public office?— Sky News (@SkyNews) February 19, 2026
Following the arrest of Andrew Mountbatten-Windsor, legal commentator Joshua Rozenberg explains what the term means https://t.co/PAiZ4D1jU3
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/iwPfiM6tEO
Navikao je na život u kojem mu svi daju ono što želi. Sada mu se, pretpostavljam, naređuje da učini sve što policija kaže da mora učiniti.“
12:17
prije 56 min.
Koliko ga mogu zadržati?
Bivši princ može biti pritvoren najdulje 96 sati, ali to bi zahtijevalo nekoliko produženja od strane viših policijskih službenika i Prekršajnog suda.
Osumnjičenici se obično drže 24 sata, a zatim se protiv njih podiže optužnica ili se puštaju do daljnje istrage.
11:57
prije 1h
Povijesni presedan
Andrew Mountbatten-Windsor prvi je visoki član kraljevske obitelji u modernoj povijesti koji je priveden.
Policijska racija uslijedila je nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo e-mailove koji su, čini se, pokazivali da je bivši vojvoda dijelio izvješća o službenim posjetima Hong Kongu, Vijetnamu i Singapuru.
Jedan e-mail, datiran u studeni 2010., navodno je Mountbatten-Windsor proslijedio pet minuta nakon što mu ga je poslao njegov tadašnji posebni savjetnik Amir Patel.
Drugi, poslan na Badnjak 2010., navodno je Epsteinu sadržavao povjerljivi sažetak o investicijskim prilikama u obnovi pokrajine Helmand u Afganistanu, javlja Guardian.
11:51
prije 1h
"Buka je postala preglasna"
Dopisnica Sky Newsa, opisuje privođenje visokog člana Kraljevske obitelji, i to na Andrewov 66. rođendan, kao „izvanredan trenutak“.
To dolazi nakon što je Buckinghamska palača ranije ovog mjeseca poručila da je spremna pomoći policiji u procjeni optužbi protiv bivšeg vojvode.
"It's cataclysmic...it's unprecedented."— LBC (@LBC) February 19, 2026
James O'Brien reacts to the arrest of Andrew Mountbatten-Windsor on his 66th birthday. pic.twitter.com/pUIsF47k1S
„Kraljevsku obitelj pratim već 11 godina i rekla bih da, iako ljudi trenutačno žele više od obitelji… definitivno sam primijetila da je, kada je riječ o ovom pitanju u posljednjih šest mjeseci, došlo do temeljne promjene u načinu na koji su ga željeli javno adresirati“, kaže Mills.
„Buka je postala preglasna da bi je mogli ignorirati i doista nisu željeli da izgleda kao da u ovom slučaju zabijaju glavu u pijesak.“
11:41
prije 1h
Oglasio se Starmer
Za BBC slučaj uhićenja mlađeg brata britanskog kralja komentirao je i britanski premijer.
"Svatko tko ima informacije vezane uz bilo koji aspekt nasilja nad ženama i djevojkama, po mom mišljenju, ima dužnost istupiti, bez obzira tko je.“
Starmer je dodao: „Jedno od temeljnih načela našeg sustava jest da su svi jednaki pred zakonom i da nitko nije iznad zakona. Vrlo je važno da se to načelo primjenjuje dosljedno.
To je načelo dugog trajanja, vrlo važno načelo naše zemlje i našeg društva, i ono se mora primijeniti u ovom slučaju na isti način kao i u bilo kojem drugom slučaju", prenosi Sky.
11:39
prije 1h
Uhićen na 66. rođendan
Uhićenje Andrewa Mountbatten-Windsora izvršeno je dok je slavio svoj 66. rođendan, javlja Guardian.
Uhićenje se dogodilo nakon što su se internetom pojavile slike na kojima se vidi neoznačeni policijski automobili koji posjećuju Wood Farm na imanju Sandringham u Norfolku, a policajci u civilu okupljeni su ispred njegove kuće.
