Od Elona Muska do bivšeg princa Andrewa, tko su svjetski moćnici koji se spominju u novim Epstein dosjeima?

U ožujku 2011. Sarah Ferguson, tada vojvotkinja od Yorka, javno se ispričala jer je dopustila Jeffreyju Epsteinu da joj podmiri dio dugova. I ona i njezin bivši suprug, nekadašnji princ Andrew, bili su pod snažnim povećalom javnosti zbog nastavka prijateljskih odnosa s Epsteinom nakon što je on priznao krivnju za traženje prostitucije od maloljetnice.