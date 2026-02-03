tko-je-tko
Od Elona Muska do bivšeg princa Andrewa, tko su svjetski moćnici koji se spominju u novim Epstein dosjeima?
Od tehnoloških titana preko moćnika s Wall Streeta do stranih dostojanstvenika – u golemom skupu dokumenata koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo u sklopu istraga o Jeffreyju Epsteinu pojavljuje se čitav “tko je tko” utjecajnih muškaraca.
Svi oni poriču da su imali ikakve veze sa seksualnim zlostavljanjem djevojčica i mladih žena. Ipak, neki su održavali prijateljstva s Jeffreyjem Epsteinom ili su ih čak ponovno uspostavili i nakon što su medijski napisi Epsteina učinili nadaleko poznatim kao navodnog zlostavljača maloljetnih djevojaka.
Nitko od njih nije optužen za kazneno djelo povezano s istragom. Epstein je 2019. počinio samoubojstvo u zatvorskoj ćeliji na Manhattanu. Ovo je pregled nekih od najistaknutijih imena u tzv. Epsteinovim spisima:
Andrew Mountbatten-Windsor
Čovjek nekada poznat kao britanski princ Andrew godinama je bio pod pritiskom pitanja o svom odnosu s Epsteinom, uključujući optužbe pokojne Virginije Roberts Giuffre da ju je Epstein trgovao ljudima i naložio joj da ima spolni odnos s Andrewom Mountbatten-Windsorom kada je imala 17 godina.
Bivši princ to je više puta poricao, no njegov brat, kralj Charles III., krajem prošle godine ipak mu je oduzeo kraljevske titule, uključujući pravo da se naziva princem i vojvodom od Yorka.
Ime Mountbatten-Windsora pojavljuje se najmanje nekoliko stotina puta u dokumentima objavljenima u petak, uključujući Epsteinovu privatnu e-poštu.
Među dopisima su poziv Epsteinu na večeru u Buckinghamskoj palači, Epsteinova ponuda da Mountbatten-Windsora upozna s 26-godišnjom Ruskinjom te fotografije koje navodno prikazuju Mountbatten-Windsora kako kleči nad neidentificiranom ženom koja leži na podu.
Sarah Ferguson
U ožujku 2011. Sarah Ferguson, tada vojvotkinja od Yorka, javno se ispričala jer je dopustila Jeffreyju Epsteinu da joj podmiri dio dugova. I ona i njezin bivši suprug, nekadašnji princ Andrew, bili su pod snažnim povećalom javnosti zbog nastavka prijateljskih odnosa s Epsteinom nakon što je on priznao krivnju za traženje prostitucije od maloljetnice.
Za londonski Evening Standard rekla je da više nikada neće imati nikakve veze s Epsteinom. No samo dva mjeseca kasnije poslala mu je e-poruku u kojoj je napisala da ide u emisiju Oprah Winfrey i zatražila njegov savjet kako odgovarati na pitanja o njihovom odnosu.
„Samo želim biti sigurna da ste toga svjesni i potražiti vaš savjet kako biste voljeli da odgovorim“, napisala je Ferguson.
Epstein je odgovorio da je „Jeffrey nepravedno okarakteriziran kao pedofil od strane tabloida“, dodavši da je „prije mnogo godina priznao krivnju za traženje maloljetnih prostitutki, platio dug društvu i zatražio oprost“.
Elon Musk
Milijarder i osnivač Tesle pojavljuje se nekoliko puta u dokumentima, ponajviše u razmjeni e-poruka iz 2012. i 2013. u kojima se raspravljalo o mogućem posjetu Epsteinovu zloglasnom karipskom otoku.
Nije, međutim, jasno jesu li se ti posjeti ikada dogodili. Glasnogovornici Muskovih tvrtki, Tesle i X-a, nisu odgovorili na upite za komentar.
Elon Musk tvrdio je da je više puta odbio Epsteinove pozive. „Epstein me pokušao nagovoriti da odem na njegov otok i ODBIO sam“, objavio je na X-u 2025.
Richard Branson
Milijarder i osnivač Virgin Groupa razmijenio je brojne e-poruke s Epsteinom. U jednoj razmjeni iz 2013. Branson je pozvao Epsteina na svoj privatni karipski otok, koji redovito ugošćuje konferencije, humanitarne događaje i poslovne sastanke.
„Kad god si u blizini, volio bih te vidjeti“, napisao je. „Samo da dovedeš i svoj harem!“
U drugoj poruci te godine sugerirao je Epsteinu da popravi imidž tako da nagovori suosnivača Microsofta Billa Gatesa da javno kaže kako mu je Epstein bio „briljantan savjetnik“.
Tvrtka je u izjavi naglasila da s Bransonove strane nije bilo nikakvog nedjela te da su svi kontakti s Epsteinom bili „ograničeni na grupne ili poslovne okolnosti“ prije više od deset godina.
Donald Trump
Odavno je poznato da su Epstein i Donald Trump nekoć bili prijatelji prije nego što su se razišli.
Novi dokumenti sadrže tisuće referenci na Trumpa, većinom bez novih spoznaja o njihovom odnosu. Uključuju e-poruke u kojima Epstein i drugi dijele članke o Trumpu, komentiraju njegove politike ili ogovaraju njega i njegovu obitelj.
Ministarstvo pravosuđa objavilo je i tablicu s dojavama građana koji su tvrdili da imaju saznanja o Trumpovu navodnom nedjelu, no zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je da je FBI zaprimio „stotine poziva“ koji su „brzo ocijenjeni nevjerodostojnima“.
Bill Clinton
Poput Trumpa, Clinton je provodio vrijeme s Epsteinom prije više od dva desetljeća, uključujući povremene letove njegovim privatnim zrakoplovom i susrete u Bijeloj kući. Clinton je poricao da je znao za Epsteinova nedjela.
Njegovi predstavnici tvrde da je prekinuo odnose s Epsteinom nakon prvih kaznenih optužbi 2006. Nijedna Epsteinova žrtva nije javno optužila Clintona.
Steven Tisch
Supripadnik vlasničke strukture New York Giantsa spominje se više od 400 puta. Prepiska pokazuje da mu je Epstein nudio povezivanje s raznim ženama.
Tisch priznaje da je poznavao Epsteina, ali tvrdi da nikada nije bio na njegovu karipskom otoku i da „duboko žali“ zbog tog poznanstva.
Brett Ratner
Filmski redatelj pojavljuje se na više fotografija, uključujući one s Jean-Lucom Brunelom, koji je 2022. počinio samoubojstvo u zatvoru čekajući suđenje za silovanje. Ratner nije odgovorio na upite za komentar.
Casey Wasserman
Predsjednik odbora za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. razmjenjivao je koketne poruke s Ghislaine Maxwell 2003. godine. U izjavi je rekao da nikada nije imao osobni ili poslovni odnos s Epsteinom te da žali zbog te prepiske.
Maxwell trenutačno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima.
Ehud Barak
Bivši izraelski premijer često se pojavljuje u dokumentima, koji pokazuju da je ostao u kontaktu s Epsteinom i nakon njegove osude 2008. Ehud Barak priznaje posjete i letove, ali tvrdi da nije svjedočio ničemu neprimjerenom.
Larry Summers
Bivši američki ministar financija i nekadašnji predsjednik Harvarda opisao je svoje kontakte s Epsteinom kao „veliku pogrešku u prosudbi“.
Howard Lutnick
Američki ministar trgovine posjetio je Epsteinov otok s obitelji 2012., što proturječi ranijim tvrdnjama da je davno prekinuo veze. Ministarstvo trgovine navodi da su kontakti bili ograničeni i bez optužbi za nedjelo.
Sergey Brin
Suosnivač Googlea planirao je susrete s Epsteinom i Maxwell početkom 2000-ih, prije javnih optužbi protiv Epsteina. Google nije komentirao.
Steve Bannon
Bivši Trumpov savjetnik razmijenio je stotine poruka s Epsteinom, uključujući razgovore o politici i planiranom dokumentarcu koji bi trebao „rehabilitirati“ Epsteinov imidž.
Miroslav Lajčák
Savjetnik za nacionalnu sigurnost slovačkog premijera podnio je ostavku nakon što su se u dokumentima pojavile njegove komunikacije s Epsteinom. Nije optužen za nikakvo kazneno djelo i tvrdi da je riječ o diplomatskim kontaktima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare