Ukrajina o velikom raketnom napadu: Zapad više ne bi trebao čekati ni minute

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba danas je na Twitteru pisao o "baražnoj vatri ruskih projektila" usmjerenih protiv civilne infrastrukture.

“Jutro u Ukrajini započelo je baražnom vatrom ruskih projektila koji su ciljali kritičnu civilnu infrastrukturu. Presreli smo dio projektila, ali ostali su pogodili svoje mete. Protuzračna obrana spašava živote. U glavnim gradovima u kojima se odlučuje o sustavima protuzračne obrane za Ukrajinu više ne bi trebali čekati niti minute”, napisao je Kuleba na Twitteru.

Njegova se izjava odnosila na zemlje Zapada koje su obećale Ukrajini poslati sustave protuzračne obrane.

Saturday in Ukraine starts with a barrage of Russian missiles aimed at critical civilian infrastructure. We have intercepted part of them, others hit targets. Air defense saves lives. There should not be a minute of delay in capitals deciding on air defense systems for Ukraine.