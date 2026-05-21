N1 televiziji pridružila se novinarka, producentica i voditeljica Hanan Nanić, koja iza sebe ima višegodišnje iskustvo rada u televizijskom novinarstvu, produkciji i vođenju aktualno-političkih emisija i intervjua.
Gledatelji u regiji poznaju je po radu na televiziji Al Jazeera Balkans, gdje je od 2018. godine radila u informativnom i current affairs programu. Tijekom karijere producirala je i vodila brojne studijske emisije, intervjue i televizijske formate posvećene regionalnoj i globalnoj politici, međunarodnim odnosima, sigurnosti i društvenim temama.
Uz svakodnevni newsroom rad, autorica je i dokumentarnih i specijaliziranih televizijskih projekata snimanih u Europi i Africi, uključujući putopisne, kao i serijale o društvenim promjenama, migracijama i razvoju tehnoloških ekosustava.
Aktivna je i kao moderatorica međunarodnih konferencija i panela iz područja politike, tehnologije, fintecha i inovacija, u suradnji s regionalnim i međunarodnim organizacijama, institucijama i konferencijama.
Diplomirala je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završila i master studij politologije uz specijalizaciju nacionalne sigurnosti, a magistrirala je međunarodne odnose na Utrecht University u Nizozemskoj.
