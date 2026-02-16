Ukrajinski odgovor: U tijeku žestoki udar na rusku infrastrukturu, Brjansk bez struje i bez grijanja

Ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama uzrokovali su djelomične nestanke struje i grijanja u zapadnoj ruskoj regiji Brjansk, priopćile su lokalne vlasti u nedjelju, opisujući udare među najžešćima od početka rata.
Guverner Alexander Bogomaz rekao je na Telegramu da su udari na energetsku infrastrukturu ostavili pet općina i dijelove grada Brjanska bez struje i grijanja.
Rekao je da je napad bespilotnim letjelicama trajao više od 12 sati i da je oboreno više od 170 bespilotnih letjelica.
Bryansk Governor Alexander Bogomaz says more than 170 Ukrainian drones were reportedly destroyed over the region. He says strikes on energy infrastructure left five municipalities and parts of Bryansk itself without heat and electricity. Emergency crews are trying to restore… pic.twitter.com/qDwshVm2YC— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 15, 2026
Rusija je u više navrata gađala energetski sustav Ukrajine projektilima i napadala bespilotnim letjelicama otkako je pokrenula svoju potpunu invaziju 2022.
Kao odgovor, ukrajinska vojska pojačala je napade bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, često usredotočujući se na postrojenja za preradu nafte i plina.
Regija Brjansk nalazi se blizu ukrajinske granice i bila je među ruskim regijama koje su najviše pogođene prekograničnim granatiranjem i napadima bespilotnih letjelica tijekom
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
