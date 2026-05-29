VIDEO / Golema eksplozija na Floridi: Bezosova raketa planula tijekom testiranja

29. svi. 2026. 07:28
Raketa tvrtke Blue Origin
Raketa tvrtke Blue Origin, prema svemu sudeći, eksplodirala je tijekom testiranja na lansirnoj rampi na Floridi.

Snimke prikazuju kako raketa iznenada eruptira u golemu vatrenu kuglu koja je zahvatila područje oko mjesta testiranja.

U objavi na društvenim mrežama Blue Origin je priopćio da je tijekom tzv. „hotfire” testa došlo do „anomalije”. Tvrtka je dodala da su svi zaposlenici i članovi osoblja na sigurnom te da su evidentirani.

Kompaniju za svemirsku tehnologiju osnovao je 2000. godine milijarder i osnivač Amazona Jeff Bezos.

Eksplozija se dogodila oko 21 sat po lokalnom vremenu (2 sata po srednjoeuropskom vremenu) u Cape Canaveralu. Prema priopćenju Ureda za upravljanje izvanrednim situacijama okruga Brevard, nema opasnosti za stanovništvo.

Bezos je na društvenim mrežama napisao da su svi zaposlenici sigurni.

„Prerano je govoriti o uzroku, ali već radimo na tome da ga utvrdimo”, poručio je. „Ovo je vrlo težak dan, no obnovit ćemo sve što treba obnoviti i ponovno ćemo letjeti. Vrijedi truda.”

Američke svemirske snage priopćile su da su hitne službe na mjestu događaja te da zajedno s Blue Originom analiziraju dostupne podatke kako bi utvrdili točan uzrok incidenta, piše BBC.

Eksplozija se dogodila tijekom testa provedenog uoči planiranog lansiranja.

Administrator NASA-e Jared Isaacman napisao je na platformi X:

„Svemirski letovi ne opraštaju pogreške, a razvoj novih raketa za teške terete iznimno je zahtjevan. Radit ćemo s partnerima kako bismo proveli temeljitu istragu ovog incidenta, procijenili posljedice za nadolazeće misije i vratili se lansiranju raketa.”

Američka Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) također je potvrdila da je upoznata s događajem.

„Ovo testiranje nije bilo obuhvaćeno aktivnostima za koje FAA izdaje dozvole”, navela je agencija, dodajući da incident nije utjecao na zračni promet.

Podsjetimo, prošlog mjeseca FAA je prizemljila najnoviju raketu Blue Origina nakon što je pokrenuta istraga zbog neuspjelog lansiranja satelita.

Tvrtka je tada pokušala lansirati satelit kompanije AST SpaceMobile pomoću rakete New Glenn, no nije ga uspjela postaviti u planiranu orbitu.

Blue Origin je ipak prošlog studenoga ostvario važan uspjeh kada je s Floride uspješno lansirao raketu New Glenn te prvi put sigurno prizemljio njezin višekratno upotrebljivi potisnik.

