VIDEO / Trump priznao: S naftašima razgovarao prije akcije u Venezueli

Stručnjaci upozoravaju da bi obnova naftne industrije mogla potrajati godinama i zahtijevati značajna financijska ulaganja, nakon što se zemlja suočavala s godinama zapuštenosti i međunarodnim sankcijama, izvijestila je agencija Associated Press. No drugi kažu da su optimistični te da bi Venezuela mogla više nego udvostručiti trenutačnu proizvodnju nafte i vratiti se na povijesne razine.