VIDEO / Trump priznao: S naftašima razgovarao prije akcije u Venezueli
Predsjednik Trump izjavio je u nedjelju da je razgovarao s naftnim kompanijama uoči operacije u Venezueli te ustvrdio da su željne revitalizirati industriju u toj južnoameričkoj zemlji.
Novinari na Air Force Oneu pitali su predsjednika je li razgovarao s američkim naftnim kompanijama kako bi ih unaprijed obavijestio prije nego što su američke snage u subotu zarobile venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.
Trump je kimnuo i rekao da je s kompanijama razgovarao „prije i poslije“ operacije.
„I oni žele ući, i odradit će sjajan posao za narod Venezuele, i dobro će nas predstavljati“, nastavio je Trump.
Trump je u subotu dao naslutiti da je njegova želja da preuzme venezuelansku naftnu industriju igrala ulogu u odluci da odobri operaciju hvatanja Madura, prenosi The Hill.
Rekao je da će američke kompanije moći iskoristiti značajne naftne rezerve zemlje, poručivši novinarima: „Vadit ćemo golemu količinu bogatstva iz zemlje."
Chervron: Nastavljamo poslovati u skladu sa svim zakonima
Chevron je i dalje jedina velika naftna kompanija koja posluje u Venezueli, nakon što su ostali veliki međunarodni operateri bili prisiljeni napustiti zemlju početkom 2000-ih, kada je tadašnji predsjednik Hugo Chávez poduzeo korake za produbljivanje nacionalizacije naftne industrije. Danas Venezuela ima najveće dokazane rezerve sirove nafte na svijetu, koje čine 17 posto globalnih rezervi, ali proizvodi manje od 1 posto svjetske opskrbe naftom, izvijestio je AP.
„Chevron je i dalje usmjeren na sigurnost i dobrobit naših zaposlenika, kao i na integritet naše imovine. Nastavljamo poslovati u potpunosti u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima“, rekao je glasnogovornik Chevrona Bill Turenne za AP.
Trump: Neće nas ništa koštati
Dok je predsjednik najavio da će SAD preuzeti upravljanje Venezuelom na dogledno vrijeme, opravdao je troškove takvog poteza pozivajući se na naftne rezerve.
„Neće nas ništa koštati, jer je novac koji izlazi iz zemlje vrlo značajan“, rekao je Trump, dodavši: „Bit ćemo obeštećeni za sve što potrošimo.“
Stručnjaci upozoravaju da bi obnova naftne industrije mogla potrajati godinama i zahtijevati značajna financijska ulaganja, nakon što se zemlja suočavala s godinama zapuštenosti i međunarodnim sankcijama, izvijestila je agencija Associated Press. No drugi kažu da su optimistični te da bi Venezuela mogla više nego udvostručiti trenutačnu proizvodnju nafte i vratiti se na povijesne razine.
Trump je u nedjelju priznao izazove koji su pred njima.
„Infrastruktura je zahrđala, trula. Većina je neupotrebljiva. Stara je, razbijena. Vidite cijevi kako leže posvuda po zemlji. Godinama se ništa nije ulagalo“, rekao je Trump.
