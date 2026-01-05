Trump prijeti
FOTO, VIDEO / Ovo je pet ključnih informacija sa saslušanja Nicolasa Madura. Poznat datum idućeg
Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro stigao je na sud nakon što su ga američke snage zarobile tijekom vikenda, a američki predsjednik Donald Trump ostavio je otvorenom mogućnost još jednog napada ako SAD ne postignu dogovor s privremenom čelnicom zemlje.
19:26
prije 8 min.
Pet ključnih informacija saslušanja
- Nicolás Maduro izjasnio se da nije kriv te je sudu rekao da je on „pristojan čovjek“. Maduro je također inzistirao da je i dalje predsjednik Venezuele, dodavši da je „otet iz svog doma u Caracasu“;
- Cilia Flores zauzela je sličan ton, također se izjasnivši da nije kriva po optužbama. Madurova supruga rekla je sudu da je „potpuno nevina“ te da je ona prva dama Venezuele;
- Tijekom razgovora o sljedećem odgovarajućem terminu, Madurinin odvjetnik istaknuo je „probleme s legalnošću vojne otmice“;
- Maduro je također zatražio pravo na konzularni posjet, što je sudac potvrdio da će biti organizirano;
- Njegova obrana zasad ne traži puštanje na slobodu, a sudac im je rekao da zahtjev za jamčevinu mogu podnijeti „kada to bude prikladno“
19:10
prije 24 min.
Tko brani Madura?
Maduro je angažirao Barryja J. Pollacka, kaznenog odvjetnika i partnera u odvjetničkom uredu Harris, St. Laurent & Wechsler, koji je prethodno osigurao sporazum o priznanju krivnje koji je doveo do oslobađanja Juliana Assangea 2024. godine, prema sudskim podnescima.
Prije ročišta, Madura i Flores su naoružani čuvari ispratili iz Metropolitanskog pritvorskog centra u Brooklynu. Do suda na Manhattanu, udaljenog nešto više od osam kilometara, putovali su najprije helikopterom, a zatim oklopnim vozilom, izvijestilo je više medija.
Madura je dodijeljen predmet sucu saveznog okružnog suda Alvinu Hellersteinu, 92-godišnjem sucu koji je prvi put imenovan na dužnost od strane bivšeg predsjednika Billa Clintona 1998. godine.
Više o tome OVDJE.
18:41
prije 53 min.
Maduro i njegova supruga napustili sudnicu
Nicolas Maduro i njegova supruga napustili su sudnicu nakon saslušanja koje je trajalo oko 30 minuta.
Oboje su se tijekom postupka izjasnili da nisu krivi.
Sudac im kaže da će ih sljedeći put saslušati u 11 sati 17. ožujka.
18:40
prije 54 min.
Maduro: Nisam kriv
U svojim prvim javnim riječima otkako je doveden u SAD, Maduro je sudu rekao da je predsjednik Venezuele i da je zarobljen u svom domu u Caracasu.
"Nisam kriv, častan sam čovjek, još uvijek sam predsjednik svoje zemlje", rekao je u sudnici.
18:26
prije 1h
Trump sa Chevronom razgovarao "i prije i poslije"
Novinari na Air Force Oneu pitali su Trumpa je li razgovarao s američkim naftnim kompanijama kako bi ih unaprijed obavijestio prije nego što su američke snage zarobile venezuelanskog predsjednika.
Trump je kimnuo i rekao da je s kompanijama razgovarao „prije i poslije“ operacije.
„I oni žele ući, i odradit će sjajan posao za narod Venezuele, i dobro će nas predstavljati“, nastavio je Trump.
Reporter: Did you speak with the oil companies before the operation? Did you tip them off?— Acyn (@Acyn) January 5, 2026
Trump: Before and after. They want to go in and they’re going to do a great job. pic.twitter.com/zxOG648Ww0
Više pročitajte ovdje.
18:09
prije 1h
Saslušanje Madura u tijeku
Postupak je započeo u sudnici Daniela Patricka Moynihana na Manhattanu.
Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores prvi put se pojavljuju na saveznom sudu kako bi se suočili s optužbama za narkoterorizam.
Podsjetnik na optužbe s kojima se suočavaju:
- Zavjera za narkoterorizam;
- Zavjera za uvoz kokaina;
- Posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava;
- Zavjera za posjedovanje mitraljeza i destruktivnih naprava.
Only 28 people sit inside the courtroom, witnessing the most politically significant court hearing at SDNY in recent history. Here is some information on judge Alvin Hellerstein, who’s presiding over it right now.— Areeba Fatima (@AreebaFatimaa) January 5, 2026
🧵
1/ pic.twitter.com/mj9PifSI8S
Sudac Alvin Hellerstein zaželio je dobro jutro prisutnima u sudnici i iznio svoju ulogu.
"Moj je posao osigurati da ovo bude pošteno suđenje", kaže.
Više pročitajte OVDJE.
17:40
prije 1h
Walz u UN-u: Trump je "dao šansu diplomaciji"
Američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz kaže da Maduro "nije samo optuženi trgovac drogom" već i "nelegitimni takozvani predsjednik" koji nije bio šef države.
.@USAmbUN Mike Waltz at @UN Security Council Meeting on Venezuela: "There is no war against Venezuela or its people. WE are not occupying a country. This was a law enforcement operation." pic.twitter.com/QCpKC9kcRf— CSPAN (@cspan) January 5, 2026
"Ako UN i Ujedinjeni narodi u ovom tijelu daju legitimitet nelegitimnom narkoteroristu, a isti tretman u ovoj povelji imaju demokratski izabrani predsjednik ili šef države, kakva je to organizacija?", pita Waltz.
„Želim ponoviti - Trump je dao jediplomaciji priliku. Ponudio je Maduru više odstupanja, pokušao je deeskalirati. Maduro ih je odbio iskoristiti. Predsjednik Trump jasno je dao do znanja da narkoterorizam mora prestati, a ipak se nastavio.
17:28
prije 2h
Rusija u UN-u: Vjesnik povratka u eru bezakonja
Vasilij Nebenzja, ruski veleposlanik pri UN-u, obratio se na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti o Venezueli.
"Napad na vođu Venezuele... postao je vjesnik povratka u eru bezakonja i američke dominacije silom, kaosom i bezakonjem."
🤡 Russia demands that the U.S. immediately release the “elected president” Maduro and his wife— NEXTA (@nexta_tv) January 5, 2026
Russia’s permanent representative to the UN, Nebenzya, came out with a strong condemnation of the Americans.
Stumbling over his words and mixing up the name of the ousted dictator,… pic.twitter.com/45nTruvtUg
Dodao je da nema opravdanja za "zločine" SAD-a i pozvao Washington da oslobodi Madura i njegovu suprugu.
17:25
prije 2h
Venezuelski tankeri u "dark modeu"
Barem desetak tankera s venezuelskom sirovom naftom i gorivom napustilo je vode zemlje u "dark mode načinu", odnosno tkz. "tamnom načinu rada" od početka godine, unatoč Trumpovoj blokadi.
Američki predsjednik nametnuo je strogu blokadu prije dramatičnog hvatanja venezuelanskog predsjednika. Trump je u subotu izjavio da je naftni embargo ostao na snazi i nakon Madurovog uhićenja.
About a dozen oil tankers departed Venezuela in recent days in dark mode, breaking a strict blockade imposed by the US amid intense pressure that mounted until the abduction of Maduro, according to a tanker monitoring service.— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 5, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/FJ5D5lkyHI pic.twitter.com/KtZmc4ilHd
Svi identificirani brodovi su pod sankcijama, a većina njih su "supertankeri" koji obično prevoze venezuelansku sirovu naftu u Kinu, prema TankerTrackers-u i otpremnim dokumentima venezuelanske naftne tvrtke PDVSA.
17:01
prije 2h
Prosvjednici ispred zgrade suda
Ispred zgrade suda Daniel Patrick Moynihan na Manhattanu, gdje će se Maduro i njegova supruga Cilia Flores suočiti s saveznim sucem, deseci prosvjednika pozivaju na puštanje svrgnutog venezuelanskog vođe.
Nekoliko ljudi držalo je transparente na kojima je pisalo "Oslobodite predsjednika Madura".
Međutim, brojni prosvjednici također su pohvalili postupke Trumpove administracije u Venezueli i slavili Madurovo pritvaranje.
