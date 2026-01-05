FOTO, VIDEO / Ovo je pet ključnih informacija sa saslušanja Nicolasa Madura. Poznat datum idućeg

Maduro je angažirao Barryja J. Pollacka, kaznenog odvjetnika i partnera u odvjetničkom uredu Harris, St. Laurent & Wechsler, koji je prethodno osigurao sporazum o priznanju krivnje koji je doveo do oslobađanja Juliana Assangea 2024. godine, prema sudskim podnescima.

Prije ročišta, Madura i Flores su naoružani čuvari ispratili iz Metropolitanskog pritvorskog centra u Brooklynu. Do suda na Manhattanu, udaljenog nešto više od osam kilometara, putovali su najprije helikopterom, a zatim oklopnim vozilom, izvijestilo je više medija.

Madura je dodijeljen predmet sucu saveznog okružnog suda Alvinu Hellersteinu, 92-godišnjem sucu koji je prvi put imenovan na dužnost od strane bivšeg predsjednika Billa Clintona 1998. godine.

