Zašto bi Ukrajina prvi put mogla početi gubiti zapadnu pomoć?

Ukrajina još nije povećala broj sudaca na svom Visokom antikorupcijskom sudu, što je uvjet za dobivanje EU tranše. Iako je rok bio kraj ožujka 2025., reforme u okviru Ukraine Facilityja imaju jednogodišnje prijelazno razdoblje nakon kojeg sredstva nepovratno nestaju - što znači da se konačni rok približava za nešto manje od dva tjedna.