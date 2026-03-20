Zašto bi Ukrajina prvi put mogla početi gubiti zapadnu pomoć?

Milijarde prijeko potrebnog financiranja za Ukrajinu nalaze se pod rizikom dok politička kriza ugrožava pristup pomoći - u trenutku kada Mađarska nastavlja blokirati zasebnu financijsku liniju spašavanja.
Ukrajina dosad nije uspjela provesti reforme potrebne za otključavanje gotovo 4 milijarde dolara zajmova Svjetske banke i EU-a, čime je prvi put od početka opsežne pomoći nakon ruske invazije punog razmjera 2022. na putu da trajno izgubi pristup dijelu namijenjenih sredstava, piše Kyiv Independent.
Kijev također ima rok do kraja ožujka da usvoji niz nepopularnih povećanja poreza potrebnih u okviru novog programa Međunarodnog monetarnog fonda vrijednog 8 milijardi dolara. Ukrajinski parlament još nije raspravljao o tim mjerama, što ugrožava sljedeću tranšu MMF-ova programa.
Zastoj dolazi u trenutku kada se Ukrajina približava sve većem manjku u svojim financijama krajem proljeća, koji može pokriti samo zajam EU-a od 90 milijardi eura (104 milijarde dolara).
Unatoč tome što je dao zeleno svjetlo na summitu u prosincu, mađarski premijer Viktor Orbán od tada je odustao od zajma - za koji je potrebna jednoglasna suglasnost svih 27 članica EU-a - navodno zbog spora vezanog uz tranzit ruske nafte kroz Ukrajinu.
Kako proljeće odmiče, gubitak čak i relativno manjih sredstava u usporedbi s blokiranim zajmom od 90 milijardi eura osjetio bi se u financijski opterećenom Kijevu.
Koja su sredstva u pitanju?
Ukrajina se brzo približava rokovima za reforme potrebne za otključavanje sredstava Svjetske banke, Europske unije i MMF-a.
Sredstva koja su odmah ugrožena uključuju zajam od 3,35 milijardi dolara Svjetske banke i tranšu od 300 milijuna eura (345 milijuna dolara) iz Ukraine Facilityja, ključnog programa financiranja EU-a, prema RRR4U, konzorciju ukrajinskih think tankova.
Ukrajina još nije povećala broj sudaca na svom Visokom antikorupcijskom sudu, što je uvjet za dobivanje EU tranše. Iako je rok bio kraj ožujka 2025., reforme u okviru Ukraine Facilityja imaju jednogodišnje prijelazno razdoblje nakon kojeg sredstva nepovratno nestaju - što znači da se konačni rok približava za nešto manje od dva tjedna.
Ako ne uspije, to bi bio prvi put da Kijev nepovratno gubi pristup sredstvima EU-a — i potencijalno nagovještaj niza dodatnih gubitaka kasnije ove godine.
Kijev nije uspio provesti 14 pokazatelja predviđenih Ukrajinskim planom za 2025., paketom reformi koje mora slijediti. Povezana prijelazna razdoblja istjecat će tijekom godine, što znači da bi do 3,9 milijardi eura (4,5 milijardi dolara) moglo biti trajno izgubljeno tijekom 2026., prema RRR4U.
Ukrajina također još nije dovršila četiri reforme potrebne za otključavanje 3,35 milijardi dolara financiranja iz programa Development Policy Operation (DPO) Svjetske banke, s rokom koji istječe 20. travnja.
